武士刀對決柴刀！宜蘭婦揪3友砍斷侄子手指都被起訴

宜蘭71婦人揪友砍斷侄子手指，砍人的張男等4嫌遭警方送辦後，檢方依殺人未遂罪嫌起訴。（記者王峻祺翻攝）

2024/05/11 19:05

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣71歲方姓婦人與45歲侄子有債務糾紛，3月中找來3名友人到侄子家談判，49歲張男揮武士刀砍斷對方左手小指，其母頭部也有撕裂傷，檢方日前偵結，4人均遭起訴，其中張男涉犯殺人未遂等4罪嫌。

方婦3月中約張姓友人到侄子家中追討3萬多元債務，雙方起口角，張男手持板凳攻擊方侄反遭壓制，面子掛不住心有不甘，同天下午再找57歲游男、42歲林男持鐵棍、木刀助陣。

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一心想扳回一城的張男抽出武士刀，抵住方男脖子喝斥不准報警，其母見狀上前護兒，頭遭張男持刀背揮打。方男護母心切，拿起柴刀上前火拚，不敵長刀，左手小指硬生生被砍斷，柴刀落下後，見張男要往頭頂補刀，下意識用手擋下，仍傷及前額。2人送醫急救幸無危險。

警方獲報循線於當天逮捕游男、林男及方婦，隔2天追緝逮回在逃張男，4人分別被依殺人未遂罪、重傷害罪嫌聲押，其中3人准押、方婦限制住居。宜蘭地檢署日前偵辦終結，起訴4人。張男、方婦坦承犯行，林男與游男承認傷害，否認重傷害。

起訴書指出，張男因持改造具殺傷力武士刀且坦承犯行，依製造刀械、攜帶刀械、強制未遂及殺人未遂等4罪嫌起訴；方婦依傷害罪，游男及林男依重傷害未遂罪嫌起訴。

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