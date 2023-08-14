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按摩女向喬裝男客警「比價」 辯秀手指是跳舞判4月

按摩女向喬裝男客警「比價」辯稱在跳舞遭判4個月。圖為苗栗地院。（資料照）

按摩女向喬裝男客警「比價」辯稱在跳舞遭判4個月。圖為苗栗地院。（資料照）

2023/08/14 16:45

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份警分局掃蕩轄區色情營業場所時，一名男警喬裝客人至一處按摩館消費，過程中越南籍按摩女阮氏以手勢對男警比出半套、全套服務價格，但阮氏在偵查庭時稱當時手指是跟著音樂起舞，被認定作偽證，近期遭苗栗地院法官依偽證罪，處有期徒刑4個月。

判決書指出，案發當時為去年10月底，當時男警喬裝客人至阮女工作的按摩館消費，阮女因怕被錄音所以以手勢表示可從事性交易，全套性交易代價為2700元、半套性交易則為1700元，待男警佯裝答應後阮女立刻取出保險套，之後男警當場表明身分查獲。

但阮女於檢察官偵查庭時稱，並未用手指比半套1700元、全套2700元，當時因放音樂，手指其實跟著音樂舞蹈；她也未拿保險套放在包廂床上，保險套在她進去時就包廂內，不曉得是否為客人所掉。

但男警出示錄音檔，並表示阮女用手比打手槍的動作，當男警問「這要加多少」，阮女便比出一個5的數字，男警回說「打手槍是加500喔」。後來男警問阮女是否提供其他服務時，阮女用手比出類似性交的手勢，男警再問阮女「你意思是說做全套的嗎」、「要加多少錢」？阮女又用手比了2跟7後，男警詢問是2千7嗎，阮女便點頭。

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