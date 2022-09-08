台商到中國「喝茶」 、帶小三開房被抓猴 判賠妻40萬

許姓台商到中國「喝茶」喝得不夠盡興，還要賠老婆16萬。他帶小三出遊部分，兩人應連帶賠償24萬。示意圖。（資料照）

2022/09/08 11:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕許姓男子到中國經商，結果被妻子從他的微信對話紀錄中發現買春，許男還疑似「喝茶」喝得不夠盡興，抱怨「才做一次就叫我穿衣服」，結果還被打臉「大哥，本來就是一次好吧」。

許妻又從丈夫手機找到他帶著小三邱姓女子到台東、台北出遊，因此針對中國買春部分提告求償20萬元，帶邱女出遊部分求償80萬元，法官判許男買春部分應賠妻子16萬、帶小三出遊部分兩人應連帶賠償24萬。

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判決指出，許男和妻子於2016年間結婚，但婚後感情不佳，2020年開始分居，更於今年4月離婚；許妻在離婚前發現，丈夫婚後一年到中國出差時，透過微信與綽號「阿楚」的應召女有過一次性交易，許男喝完茶後，還傳訊抱怨「根本就騙人的」、「才做一次就叫我穿衣服」，對方回他：「大哥，本來就是一次好吧」。

許妻又發現，丈夫於2020年11月帶著邱姓女子到台東旅遊3天，住兩間不同的民宿，期間兩人牽手、挽手、搭肩、摟腰宛如情侶；2021年1月，許妻得知丈夫又帶著邱女到台北某五星級飯店投宿，她尾隨進入房間蒐證，果然拍到兩人同處一室的畫面。

許妻認為配偶權益受侵犯，針對中國買春部分提告求償20萬元，帶邱女出遊部分求償80萬元；高雄地院審理時，許男否認買春，僅坦承與邱女出遊，但他說，妻子曾說「你如果要交往新的對象我不會管你」、「我都覺得你要談戀愛你要交往新對象，好」，同意他能在外頭結交異性朋友，未侵犯她的權益。

但法官根據許男的微信紀錄，認定他買春事實明確，判他應賠16萬元；至於他和邱女出遊的部分，法官檢視許男夫妻的對話紀錄，發現兩人的對話均在討論照顧女兒細節，並未事前同意許男侵害妻子的配偶權，因此帶小三出遊部分，判許、邱應連帶賠償24萬元，可上訴。

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