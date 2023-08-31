誤租「鳳樓」！ 鄰居全是賣淫女 她PO文求助引熱議

中國一名女子在香港誤租到「鳳樓」，引發熱議。（圖翻攝自小紅書）

2023/08/31 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女子近日在網上抱怨，在香港租屋竟租到聲色場所，因為她的鄰居都是經營「一樓一鳳」的賣淫女子，貼文曝光後引發網友熱議。

綜合港媒報導，由於香港法律並未明確禁止性交易，主要抓的是組織或控制脅迫賣淫活動，為規避取締，「一樓一鳳」這種只有單一性工作者，在個人住宅內提供服務的模式便應運而生，遊走在香港法律灰色地帶。

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本月29日，一名中國女子在社交平台「小紅書」發文求助，自己到香港生活，在九龍區佐敦租了間房，後來發現自己租到「鳳樓」，她住的那一層有4戶，除她以外其他3戶都是「鳳姐」，讓她相當不能接受，直呼「怎麼辦啊？」

貼文曝光後引發中網友熱議，「肯定要退租，感覺魚龍混雜」、「出入小心點，免得被人誤會你也有在賣」、「是不是有人經常按你門鈴哈哈哈」、「只能說租屋前還是要先了解環境」、「就怕別人也把你當成鳳姐」、「很危險呀，你還是女的，趕緊搬走」。

但也有網友開玩笑表示，「商機阿！去進點補藥、套子啥的，肯定大賺」、「你在門口賣點吃喝的，人家做累了會跟你買，共同富裕起來」、「告訴我地點在哪，我幫你去會會小姐」。

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