網傳高雄85大樓淪「樓鳳樓」 機動派出所24小時進駐

高雄85大樓自9月1日起，設置24小時機動派出所以淨化當地治安。（民眾提供）

2023/09/05 16:19

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市地標85大樓曾經是全台第1高樓，但底下的百貨公司經營不久即倒閉，高樓層的金典酒店、君鴻酒店也相繼歇業，近日遭網友熱議為「蚊子館」、「龍鳳樓」，對此，轄區苓雅分局表示，9月1日起已進駐24小時的機動派出所，過濾可疑的出入分子，以維護住客安全。

1名網友在ptt八卦版問掛「沒人發現高雄85大樓都不知道用途是什麼！」他指，當年101完工前，高雄85大樓是全台第1高樓，但只知道他很高，卻不知道在做什麼，觀光、住宿、辦公都不會去哪裡，整棟樓放在那個地方不發展，根本就整個廢到笑，為何不要打掉重練，要一直放在那裡養蚊子？

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對此，不少網友留言揶揄「以前是百貨，現在變樓鳳和旅館」、「台灣性專區炮房大樓」、「一樓一鳳」、「做愛高塔」、「真的很好笑，整個城市的最高樓居然是一個非法地帶，現在是被叛軍佔領了是嗎」等，但也有人認真回應「去高雄玩可以住那邊日租套房啊，高樓層」、「風景不錯」、「海霸王陸續收購中也要跟你講？北蛙搞笑」。

由於85大樓可俯瞰高雄港灣，又緊鄰高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、鹽埕駁二特區及亞洲新灣區等觀光旅遊景點，市府正大力宣傳觀光與招商企業公司行號進駐。

苓雅分局指出，為確保當地觀光、洽商住客旅宿環境安全，除持續落實家戶訪查與旅宿業住客管理，並配合市府相關局處提升聯合稽查實施密度。另聯繫大樓管理委員會及住戶業主，加強社區自主管理，並經請求溝通協調，9月1日起規劃機動派出所警力進駐85大樓12樓旅運大廳，機動盤查過濾可疑出入分子，以維護住客安全、淨化住宿環境品質，近日共查獲1件毒品案和2名通緝犯。

85大樓管委會主委施定遠表示，市府觀光局、警察局等各局處與管委會共同努力下，共同穩定大樓治安，在大樓內成立亞灣新創園及5G AIoT專案辦公室，提供年輕人創業基地，未來新業主進駐後，高樓層也會成立「超五星級」酒店，讓85大樓恢復榮景。

警方將加派警力盤查過濾可疑出入分子，以維護85大樓住客安全。（民眾提供）

警方機動稽查85大樓內的日租套房。（民眾提供）

警方將加強稽查，避免讓85大樓成為治安死角。（民眾提供）

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