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    首頁　>　社會

    五倍券、高雄券都收！苓雅警攻破藏身85大樓賣淫集團

    苓雅警方破獲藏身85大樓賣淫集團，查扣5萬7000元現金及880個保險套，不法所得內赫見1000元、200元面額五倍券共1萬2100元及4張50元高雄券。（讀者提供）

    苓雅警方破獲藏身85大樓賣淫集團，查扣5萬7000元現金及880個保險套，不法所得內赫見1000元、200元面額五倍券共1萬2100元及4張50元高雄券。（讀者提供）

    2021/11/03 09:49

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄苓雅警方今年在85大樓日租套房查獲多起性交易案，研判背後有賣淫集團操控，向上溯源昨攻堅破門直搗賣淫集團的辦公室，逮獲28歲集團陳姓主嫌，並查扣5萬7000元現金及880個保險套，不法所得內赫見1000元、500元、200元面額五倍券共1萬2100元及4張50元高雄券。

    苓雅分局成功路派出所接獲情資，有賣淫集團藏身在85大樓，以日租套房為交易場所，經警長期蒐證，並報請高雄地檢署檢察官指揮後，於昨（2）日下午1時40分許持搜索票前往85大樓，攻堅破門直搗賣淫集團做為辦公室的日租套房搜索。

    警方搜索時，驚見有五倍券及高雄券，以及一台點鈔機，警方詢問陳姓主嫌：「連五倍券你也收喔」，陳嫌騙警稱：「那是我自己的啦」，但警看五倍券1000元面額的就有10張，不可能是陳嫌所有的，陳嫌才坦承有收五倍券及高雄券，警方共計查扣現金5萬7000元，以及10張1000元、1張500元、8張200元的五倍券共計1萬2100元。

    警方在陳嫌房間內搜索，也發現880個保險套、14瓶潤滑液，面對數量驚人的保險套，陳嫌坦承經營色情性交易，警在陳的手機內也發現有媒介性交易情事，另在辦公室內也查獲另名劉姓男子（35歲），2人均帶回派出所製作筆錄，全案依妨害風化罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

    警查扣大批保險套。（讀者提供）

    警查扣大批保險套。（讀者提供）

    警攻堅破門直搗賣淫集團的辦公室，逮獲28歲集團陳姓主嫌。（讀者提供）

    警攻堅破門直搗賣淫集團的辦公室，逮獲28歲集團陳姓主嫌。（讀者提供）

    警攻堅破門直搗賣淫集團的辦公室，逮獲28歲集團陳姓主嫌及另名35歲劉姓男子。（讀者提供）

    警攻堅破門直搗賣淫集團的辦公室，逮獲28歲集團陳姓主嫌及另名35歲劉姓男子。（讀者提供）

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