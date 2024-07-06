台中公車「砰一聲」爆胎 會車女駕駛嚇到驚聲尖叫

轎車與公車會車瞬間。（擷自「爆料公社」）

2024/07/06 16:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛公車5日行經大雅區，與另輛轎車會車時突然爆胎，「砰一聲」巨響讓轎車女駕駛受到驚嚇，當場在車內驚聲尖叫，相關影片被上傳到網路臉書社團，也引發網友議論，轄區警方今天除說明事發經過，也呼籲民眾開車上路前多留意車子狀況，定期保養避免發生行車危險。

根據網傳影片顯示，該輛公車行駛在路上，與另輛轎車會車的瞬間，公車輪胎突然爆胎還冒出濃煙，此時正在開車的女駕駛，顯然被這突如其來的爆炸聲嚇到，放聲尖叫，一旁男乘客則焦急地問「什麼東西」，隨後轎車緩緩駛到路旁超商前停下，女駕駛才驚魂未定回稱「公車爆胎啦」。

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女駕駛今天在臉書爆料公社PO文和影片說，其實當下不怪客運駕駛，畢竟是意外，但客運業者昨天下午來電讓她超生氣，業者竟說無人受傷，車沒損壞為何要報警，她電話中回應對方，客運輪胎在她車旁爆胎，當下爆胎的衝擊都能將後視鏡震掉下，如果不是有車的保護，她還能跟對方在電話中對答嗎？

而且胎皮已噴打到她的車身上，公車駕駛當下沒關心爆胎時是否有人受傷就駛離，她為什麼不能報警？基本的抱歉都沒有的嗎？還說如果身體不舒服記得去急診留好證明哦，當下真的血壓都升高了；客運業者主管今天表示，看到臉書投訴內容才知此事，目前仍在了解昨天客訴電話內容情形。

轄區大雅分局表示，事件發生在5日上午11時50分許，一輛由56歲洪姓司機駕駛的公車，當時沿大雅區永和路往中清路3段方向行駛，行駛至事故地點時左後車輪突然爆胎，造成對向女子駕駛的轎車，在會車時遭受爆胎引起氣爆之聲音而受到驚嚇。

女子當下即報案，警方進一步釐清事故原因發現，公車左後輪爆胎損壞，轎車的左側車身則遭油漬噴濺，幸未衍生其他交通事故或人員受傷，呼籲民眾開車上路前多留意車輛狀況，並定期檢查輪胎胎紋，避免發生行車危險。

公車突然爆胎傳出巨響還冒煙，嚇壞轎車女駕駛。（擷自「爆料公社」）

轎車左側車身遭油漬噴濺。（民眾提供）

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