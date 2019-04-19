台南雨後又見八五大樓 作者諷：千萬別說是媽祖顯靈

2019-04-19 20:28

〔記者蔡文居／台南報導〕今年3月16日台南立委補選前，台南於3月10日當天，因空氣品質佳，能見度高，在台南可以遠眺高雄市最高的大樓─八五大樓，事後有媒體竟扯說是「韓流發威」，引起作者邱春華不滿。今天傍晚，台南雨過天青，高雄八五大樓又現蹤，邱春華拍下畫面及遠方的中央山脈，景色十分漂亮。她嘲諷說，上次說韓流發威，這次千萬不要再扯是「媽祖顯靈」了。

台灣公民自主發電行動聯盟常務理事邱春華，家住台南市東區一棟大樓的10樓。她說，東區地勢高，只要天氣晴朗，空氣品質佳，她在住家往南遠眺，就可以清楚看到高雄的八五大樓，往東可以看到中央山脈，往西則以看到高雄興達港的外海。

邱春華說，她平常都是以此來觀測台南空污，只要看得到八五大樓，當天空氣品質一定很好。

根環保署空品監測網顯示，今天傍晚台南空氣品質佳，台南各測站的PM2.5濃度也都只有個位數，善化站甚至出現零，能見度相對也高。

她說，今天早上台南空品就不錯，一早她就有看到高雄的八五大樓，但沒有上次那麼清楚，到了傍晚，因台南剛下過一場大雨，雨過天青，空品及能見度俱佳，她在住家大樓即可清楚看到八五大樓及美麗的中央山脈。

她說，她是以類單眼相機拍攝，只要配備有長鏡頭，在能見度佳的天氣，要清楚拍下高雄八五大樓，一點都不是問題。

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