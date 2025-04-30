籲將AI納入關稅談判 美學者：台灣有牌可打、台灣不是烏克蘭

美國總統川普。（彭博）

2025/04/30 19:43

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普就任屆滿百日，川普政府推動的對等關稅政策對台灣影響甚鉅，美國智庫哈德遜研究所前總裁溫斯坦表示，AI發展應該納入貿易談判中，川普是想知道各國會帶什麼籌碼上談判桌、可以為美國帶來什麼好處，「台灣有牌可打，台灣不是烏克蘭」。

台大社會科學院、胡佛東亞民主中心、NOWnews今（30日）下午舉辦「川普上任百日：從華府看印太戰略」座談會，邀請美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）前總裁溫斯坦（Kenneth Weinstein）擔任主談人。

請繼續往下閱讀...

溫斯坦致詞表示，川普自認為推動轉型的領導人，在第一任期便已強調，各國必須提高自我防衛能力，台灣需理解「台灣的國防能力是台灣的事」，展現自我防衛、捍衛民主價值的意願相當重要，台灣做得愈多，美國就愈能提供協助。

談及對等關稅，溫斯坦認為，關稅不會永久實施，川普自詡生意人，應該是要藉此邀請各國提出籌碼，與美國進行談判，他也鼓勵台灣政府應儘快向美國提出大膽且可行的方案，並加強國防支出，因應國防、網路安全挑戰。

與談的前經貿談判辦公室代表鄧振中表示，不同於中國「一條龍」式地全包產業上下游，台灣產業結構奠基於發展強化特定領域，並且與全球上下游供應鏈合作，有助於強化全球產業生態係，台灣不是美國的對手，而是合作夥伴。

鄧振中指出，台灣在4月2日公布的對等關稅清單中，被課徵32%關稅，高於日本、南韓等主要競爭對手，當然台灣的理想是零關稅，但起碼關稅數字不應該高於其他主要競爭對手。

溫斯坦表示，美國的半導體產業確實面臨嚴重的勞動力短缺問題，從高端工程師到負責晶片製造的職員都嚴重缺工，因此美國需要台灣扮演類似日本在美國汽車產業的角色，日本速霸陸汽車當年赴美投資時，不僅在美國創造就業機會，更投資於勞工培訓、生活圈上，台灣可以借鏡日本的在美投資模式。

溫斯坦認為，美方也相當憂心若台海發生衝突，對晶片生產的衝擊，因此有儘快讓晶片在美生產的壓力，但這份壓力又與美國的勞動力問題互相衝突。

日月光執行長吳田玉表示，人工智慧（AI）估計可以在未來10年，造就美國經濟的10%到30%，若川普能善用台灣半導體製造能力，將可獲得長期利益，並拉大美國與歐洲、中國距離，利益遠大於1000億美元的投資。

溫斯坦回覆直言，對川普而言，沒有什麼事比贏得AI戰爭更重要，發展AI不僅是與中國的戰略競爭，也是為了提升美國自身的生產力；川普政府清楚知道現在正是新AI的時代，希望使用液化天然氣或小型模組化反應爐（SMR）支應AI能源需求，與前總統拜登的作風截然不同。

溫斯坦認為，AI發展應該納入貿易談判中，川普並非坐在那邊計算美國與台灣的肉品、晶片貿易額，而是想知道各國會帶什麼籌碼上談判桌、可以為美國帶來什麼好處，「台灣有牌可打，台灣不是烏克蘭」；如果台灣能提出適切方案，美國對台關稅將會比32%低很多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法