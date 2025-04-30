剴剴案保母改口認罪！ 劉彩萱當庭哭認凌虐致死「對不起」

劉彩萱今天改口承認凌虐犯行，並透過律師表達承認檢方起訴的凌虐兒童妨害身心發展致死、凌虐兒童妨害自由致死、傷害兒童致死等3罪。（資料照）

2025/04/30 17:30

〔記者張文川／台北報導〕台北地院國民法庭審理保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉嫌凌虐1歲10月男童「剴剴」案，今下午由檢、辯、國民法官接力訊問被告劉氏姊妹，由主要照顧者劉彩萱打頭陣，先前原本只承認傷害、綑綁剴剴的劉彩萱，經過連日來檢方舉證、鑑定人、前保母及菲籍看護Mira等人作證後，今天改口承認凌虐犯行，並透過律師表達承認檢方起訴的凌虐兒童妨害身心發展致死、凌虐兒童妨害自由致死、傷害兒童致死等3罪。

劉彩萱承認大部分凌虐的犯行，包括曾用湯匙敲剴剴的牙齒、冬天洗冷水澡，但否認傷害剴剴生殖器、餵食鍋粑等，供稱自己起初還頗為喜歡剴剴，但後來對剴剴失去耐心，才造成遺憾，並當庭哭泣地說「對不起」。

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下午輪由劉彩萱的辯護律師訊問劉彩萱，劉彩萱原本還在解釋對剴剴的種種犯行的理由，但解釋了一個多小時後，律師突然問劉彩萱，「你是否承認對A童（剴剴）犯妨害自由、捏耳朵、體罰、罰站造成腳底水腫、未提供足夠食物造成營養不良、綑綁、未即時送醫，構成身心凌虐，造成A童低血溶性休克，構成凌虐致死？」

劉彩萱聞言開始哭泣，審判長林鈺珍問律師，是不是要改變辯護方向，律師回稱：「是的」，調整辯護方向為認罪，劉彩萱聞言開始大哭；審判長再問律師，劉彩萱是否承認檢方起訴的凌虐兒童妨害身心發展致死、凌虐兒童妨害自由致死、傷害兒童致死等3罪，律師仍說「是的」。

劉彩萱也明確表達認罪，哭著說她剛開始其實還頗喜歡剴剴，還曾經和社工討論剴剴長得很像「小彬彬」，但不知何時開始就對剴剴失去耐心，以致造成今天的遺憾，最後邊哭邊說：「對不起」。

在認罪之前，劉彩萱頻頻解釋她對剴剴所做的事，承認多次將剴剴綑綁在椅子，「我是為了保護他，不讓他跌倒、自己用頭去撞牆壁」，她睡覺著把剴剴包覆得像「木乃伊」一樣，也是因為剴剴「不容易睡著，會一直翻來翻去」。

律師詢問剴剴身上42處瘀青的由來，劉彩萱承認是她綑綁他手腳，頭、臉則是剴剴自撞所致，她承認體罰剴剴，但大多是徒手打手臂、手心而已，曾用鞋拔打腳底，承認當天她情緒失控，但沒用「愛的小手」打過他；她也承認曾用雙手捏過剴剴耳朵，但僅此一次。

由於有2位醫師鑑定人懷疑剴剴的下體新舊傷勢，疑似遭受性虐待，律師以此問劉彩萱，她強調從未傷害剴剴的下體，也不曾翻弄他的陰莖、陰囊，也未曾注意到，不知道傷這些傷痕哪來的。

至於長時間罰站導致腳底水腫，劉彩萱說是因為剴剴「亂哭亂叫」才被她罰站，後來她沒再處罰他，他也天天自己過去站；她也否認曾用炒飯黏鍋的鍋粑泡水餵食剴剴，她是用果汁機攪碎鍋粑後倒進水溝。

劉女說，她原以為剴剴的門牙斷裂是磨牙時磨斷的，昨天醫師呂立說明研判後，她才回想起剴剴曾拒絕張口吃飯，她用湯匙敲打、戳他嘴唇逼他開口，可能導致斷牙；她也承認冬天讓剴剴洗冷水澡，洗時剴剴確實會尖叫。

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