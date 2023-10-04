林秉樞恐嚇前女友緩刑期間家暴高嘉瑜 檢方聲請撤銷緩刑獲准

檢方近日以林秉樞緩刑期間故意犯他罪，被判刑超過6個月，向新北地院聲請撤銷緩刑獲准。（資料照）

2023/10/04 15:34

〔記者王定傳／台北報導〕林秉樞在2020年間恐嚇前女友「我會殺妳喔」、「我要整死妳」，因和解被判拘40日，緩刑2年，怎料他竟在緩刑期間，對立委高嘉瑜施暴，被依傷害罪判刑8月，不得易科罰金、其他多罪判刑2年2月，得易科罰金78萬元，檢方近日以他緩刑期間故意犯他罪，被判刑超過6個月，向新北地院聲請撤銷緩刑獲准。

本案發生在2020年8月，林秉樞與前女友爭吵後，以Line恐嚇「我會殺妳喔」、「我要整死妳」、「我一定會搞到妳沒辦法上班」；審理時，林認罪並稱母親在安寧病房，期望在母親有生之年盡力陪伴，並與前女友和解獲得原諒，新北地院因此依恐嚇罪，判處林男拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年，期間付保護管束，並得接受6小時法治教育課程。

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怎料，2021年間，林秉樞竟又犯下對高嘉瑜傷害、偷拍等家暴案，一審新北地院依傷害罪判他8月徒刑，不得易科罰金，其他恐嚇、妨害秘密、誹謗、偽造文書、變更他人電磁紀錄、強制6罪均為6月以下徒刑，合計2年2月徒刑，得易科罰金78萬元；上訴後，高院判決駁回，因林並未上訴而確定。

檢方認為，林秉樞在緩刑期內故意另犯傷害罪被判刑8月，符合刑法所定撤銷緩刑宣告原因，向法院聲請撤銷緩刑；法官亦認為，林秉樞確實在緩刑期內因故意犯他罪，而在緩刑期內受逾6月徒刑的宣告，檢方聲請有理由，裁准撤銷緩刑。

此外，檢方在偵辦高嘉瑜遭家暴案期間還查出，林秉樞在2020年間，以散布裸照及性愛影片為由，逼該名前女友下跪道歉、動手打巴掌，還逼她將衣物及褲子脫光後，拿出手機拍攝她下跪道歉的影片，後來更奪走她手機，使她無法對外求助，新北地院簡易判決依強制罪判處林拘役50日，全案還在上訴審理中。

據了解，檢方已通知林秉樞近日到案執行8個月及2年2月徒刑部分，若檢方同意他2年2月易科罰金，林秉樞僅須繳交78萬元，扣除之前偵、審期間被羈押的天數，只須再關14日即可出獄；但由於他對前女友犯下恐嚇、強制等犯行，檢方未必會如他所願、同意他易科罰金。

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