獨家》施暴高嘉瑜案林秉樞不上訴定讞 再關14天由中檢執行入獄

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴等案，傷害罪判刑8月，不得易科罰金，因林秉樞不上訴定讞。（資料照，本報合成）

2023/09/26 23:08

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴等案，高等法院今年7月維持一審決結果，仍認定林秉樞犯下傷害、偷拍高嘉瑜裸照等7項罪名，其中，傷害罪判刑8月，不得易科罰金，另觸犯多罪，判刑2年2月，可易科罰金78萬元，林因未上訴已定讞。據了解，因案發後林已被羈押226天，可折抵刑期，林只須再坐牢14天，新北地檢署原本已分案，但考量林和林父的住居處在台中，因此囑託台中地檢署執行其入獄事宜，中檢已於昨（25）日分案，近期將傳喚林到案。

另多罪判刑2年2月得易科罰金 恐有變數

法界指出，林秉樞的刑責除傷害罪部份必須坐牢外，另被判刑2年2月徒刑，是否得易科罰金了事，仍有變數，仍無法排除有執行入獄可能。

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法界表示，准許或不准許林秉樞易科罰金，屬檢察官執行的權限，若檢方認定易科罰金，恐有「難收矯正之效」或「難以維持社會秩序」者，得不准許易科罰金，若是這種情形，將會執行入獄，例如檢方對於情節嚴重的酒駕累犯，認為「難收矯正之效」，已發生數件不准許易科罰金而執行入獄的案例。

立委高嘉瑜被林秉樞施暴等案，前年11月底爆發後，林被逮捕，聲押獲准，共遭羈押226天，直到2022年7月間才獲80萬元交保。檢方依傷害、恐嚇、妨害秘密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、偽造文書等8項罪名起訴林。

新北地院認定林共犯7項罪名、共13罪，罪名分別為傷害、恐嚇、妨害秘密、誹謗、偽造文書、變更他人電磁紀錄、強制」等罪，其中傷害罪判刑8月，不得易科罰金，其他6罪均為6月以下徒刑，合計2年2月徒刑，得易科罰金78萬元。上訴後，高院7月13日判決駁回，可上訴三審。不過，林並未上訴而確定。

新北檢囑託台中地檢執行林入獄

執行單位新北地檢署於9月18日分案，將擇日傳喚林秉樞到案說明，再決定是否准許其2年2月徒刑得以易科罰金。

據了解，新北檢考量林的限制住居處在台中，且林和林父居住在台中，林曾說過希望能就近照顧父親，因此，新北地檢署日前囑託台中地檢署負責林的執行入獄、是否准予易科罰金等事宜。台中地檢署已於25日分案執行，近期將傳喚林到案。

對於林秉樞未上訴三審，及台中地檢署已分案執行入獄等事，林的委任律師截至今天晚間仍無法連繫上，無法得知其看法。

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