再14天重出江湖！ 柯昱安曝光林秉樞交友軟體照：非假帳號請小心⋯⋯

柯昱安今天公開林秉樞在交友軟體上的照片，籲女性日後在交友軟體上，若滑到林秉樞要多加小心。（圖擷取自柯昱安臉書）

2023/09/27 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴等案，高等法院今年7月認定構成13罪，判處2年10月徒刑，林因未上訴已全案定讞，扣掉他被羈押226天，可折抵刑期，林只須再坐牢14天就能出獄。民眾黨主席柯文哲前幕僚柯昱安，今天公開林秉樞在交友軟體上的照片，表示「牛牽到北京還是牛」，籲女性日後在交友軟體若滑到林秉樞，要多加小心。

前年11月高家瑜受暴事件爆發後，林秉樞被逮捕，聲押獲准，共遭羈押226天，直到2022年7月間才獲80萬元交保。檢方後續依傷害、恐嚇、妨害秘密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、偽造文書等8項罪名起訴林，新北地院則認定林犯7項罪名、共13罪，合計2年2個月徒刑，得易科罰金78萬元。上訴後，高等法院維持一審判決，因林未上訴全案定讞，據悉林只需再坐牢14天。

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林秉樞即將出獄之際，柯昱安今天透過臉書，分享林秉樞在某交友軟體上的帳號和照片，並指「其實不管是關八個月還是十四天，人的個性是很難改變的，所以可以繼續在交友軟體上面PUA（指運用技巧、話術騙財騙色），謊稱自己跟某候選人很熟、住高級社區、有被動收入、整天炫富，欺騙沒有關注政治議題的女性。圖片轉貼自友人，並確認過不是假帳號，所以請各位自己小心。」媒體人黃揚明也轉發柯昱安貼文，「林秉樞在社群軟體重出江湖！請大家互相提醒，不要再有人受騙、受害。」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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