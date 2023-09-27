林秉樞施暴案二審宣判未上訴 2年10月徒刑定讞

2023/09/27 01:12

〔中央社〕林秉樞涉施暴立委高嘉瑜等案，二審高院7月間認定構成13罪，判處計2年10月徒刑，其中，可提上訴的傷害及偽造文書等罪部分，高院26日深夜證實他未提上訴，已全案定讞。

全案緣於，林秉樞與高嘉瑜原本是男女朋友，但林男涉嫌施暴女方，檢方起訴林男。

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一審的新北地方法院認定，林秉樞行為觸犯多項罪名，包含妨害秘密罪判4月徒刑、妨害名譽罪6月徒刑、傷害罪8月徒刑、妨害電腦使用罪5月徒刑、強制罪6月徒刑、恐嚇罪4月徒刑及偽造文書罪有7罪，共13罪判處計2年10月徒刑，其中傷害罪不得易科罰金，其他罪得易科罰金。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審7月認定，原審判決認事、用法、量刑及沒收均無違誤或不當，檢察官及被告對原判決的證據取捨及裁量等事項重複爭執均無理由，因此上訴駁回，部分罪名不得上訴，部分罪名得上訴。

二審指出，依據刑事訴訟法規定，此件不得上訴的罪名，分別為妨害秘密罪判4月徒刑、妨害名譽罪6月徒刑、強制罪6月徒刑及恐嚇罪4月徒刑；另外，傷害罪8月徒刑、妨害電腦使用罪5月徒刑及偽造文書罪的7罪（3月徒刑2罪、4月徒刑5罪），可上訴。

二審表示，林秉樞未對傷害罪、妨害電腦使用罪及偽造文書罪，提起上訴，全案已定讞。（編輯：陳政一）1120927

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