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首頁　>　社會

被控違反學術倫理 美女教授槓上教育部勝訴

最高行政法院判教育部敗訴確定。（資料照）

最高行政法院判教育部敗訴確定。（資料照）

2024/04/20 18:52

〔記者吳政峰／台北報導〕勤益科技大學一名曹姓教授2014年擔任副教授時，申請審定升等為教授，專門著作被教育部認定與指導學生的碩士論文大幅雷同，卻未把學生並列作者，違反學術倫理，決議不通過其申請案、且兩年內不再受理。曹師不服，質疑教育部程序有誤，興訟爭權，日前獲得最高行政法院買單，勝訴確定。

曹師外貌姣好，常受邀演講，專業度頗受好評，2014年以專門著作申請升等教授資格審定，經勤益大學初審通過，報請教育部複審。審查委員質疑曹的著作與指導學生論文內容大幅度雷同，卻未列學生為共同作者，有違反學術倫理疑慮。

教育部2015年為此召開教師資格送審疑義個案商科審議小組會議，認曹師違反專科以上學校教師資格審定辦法「其他違反學術倫理情事者」，決議不通過她的教授資格審定申請案，且兩年內不受理其教師資格審定申請。曹質疑教育部程序有誤，提起申訴，被申訴評議駁回後，提起行政訴訟。期間，她另以不同專門著作申請教師資格審定，2018年間取得教授資格。

一審台北高等行政法院指出，依學術審議會設置要點等相關規定，教育部審查專門著作認定有違反學術倫理之嫌，除先送商科審議小組初審，更應將小組審議結果送請學審會工作小組審議，但教育部未踐行此步驟，致工作小組難以審查審議小組的組成及決議是否依循專業評量原則，不符合正當法律程序，2022年撤銷處分，命教育部重做處分。教育部不服，提起上訴。

二審最高行政法院表示，教育部對於曹師是否違反學術倫理，雖存有判斷餘地，但做成處分前，僅送商科審議小組審議，未再送學審會工作小組審查，確未踐行法定正當程序，無從擔保其判斷是否符合專業評量原則及具公正性，日前認定一審判決無誤，判教育部敗訴確定。

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