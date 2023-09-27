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林秉樞再關14天就能出獄 高嘉瑜：只會讓加害者更囂張

對於林秉樞只須再坐牢14天，民進黨立委高嘉瑜說，如果這樣的人只要關14天就沒事了，對於受害者的傷害難以弭平，只會讓加害者更加囂張。（記者謝君臨攝）

對於林秉樞只須再坐牢14天，民進黨立委高嘉瑜說，如果這樣的人只要關14天就沒事了，對於受害者的傷害難以弭平，只會讓加害者更加囂張。（記者謝君臨攝）

2023/09/27 10:34

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴等案，高等法院7月認定構成13罪，判處2年10月徒刑，林因未上訴已全案定讞，扣掉他被羈押226天，可折抵刑期，林只須再坐牢14天。對此，高嘉瑜今（27）日受訪表示，如果這樣的人只要關14天就沒事了，對於受害者的傷害難以弭平，只會讓加害者更加囂張。

高嘉瑜指出，林秉樞雖被判13個罪名，但刑度都非常輕，最後總共只有2年10個月，甚至必須執行的，只有傷害罪的8個月，扣掉他被羈押的日子，最後只要關14天，「我們和律師討論之後認為，現在速審法的限制，導致很多刑案上訴沒有實益，很難改變量刑的輕重，對受害人的保障遠遠不足。」

她說，再加上林秉樞在判刑過程或過去案件裡有多次累犯紀錄，不管是對家人、前女友施暴，甚至在施暴和解後，還找被害人要求退還和解金，這些在法院的筆錄裡都能看到，這樣劣跡斑斑的人，法院在量刑上應作為考量。

高嘉瑜也呼籲，如果這樣的人只要關14天就沒事了，對社會上多數的受害者、類似案件的家暴者來講，都會認為現在的司法，其實對於受害者的傷害難以弭平，只會讓加害者更加囂張、逍遙法外；「我們會透過修法，希望能夠遏止類似的暴行不斷發生，幫助更多受害者。」

對於未提上訴，高嘉瑜說，其實全案只有妨害秘密、妨礙電腦使用和傷害罪可以上訴，但和律師討論後，依速審法相關規定，上訴後也難以改變刑度，所以並沒有實益，「我們認為以現在的法令，確實對於受害者幫助有限，難以弭平傷痛，希望透過修法保護更多的受害者，讓這樣的事情不要再發生。」

至於是否判太輕，高嘉瑜表示，她已一再強調，整個案件的過程中，包括加害者過去前科累累，且受害者不只一人，甚至多數受害者礙於種種原因，不願出面或提告，都讓加害者更加為所欲為；法律有其局限，希望有更完善的制度，幫助這些受害者勇敢站出來。

高嘉瑜也說，以加害人過去的種種行為，再加上他的所有行徑，其實他並沒有悔意，到現在也沒有讓多數的受害者，得到任何不管是有形、無形上的道歉等，這樣的人至今都沒有任何悔意，在司法上難以受到該有的懲罰，這對受害者來說是最不能接受的。

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