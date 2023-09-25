修很大腹肌+大鵰照約砲兼販毒 髮型師被逮燦笑：愛你喔！

警方逮捕陳嫌起出安毒。（警方提供）

2023/09/25 10:25

〔記者許國楨／台中報導〕擔任髮型設計師的陳姓男子，在交友軟體PO出修圖過的腹肌加大鵰照向同性約砲，還備註「BB粗大猛抽」等字眼藉此拓展客源販毒，台中市刑大掌握其販毒事證跟蒐，趁他與藥腳交易時逮人，原以為他會怨天尤人，沒想到竟在移送前朝員警燦笑「愛你喔」，讓員警感到渾身不對勁，全案檢方也在23日偵結起訴。

台中市刑大偵二隊長洪緯儒今天指出，該隊今年5月間網路巡邏時，發現有藥頭透過交友軟體「grinder」交易毒品，且販售對象還包括交友軟體中的認識的砲友，立即成立專案小組並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，查出藥頭是在一中商圈某家連鎖髮型工作室的陳姓設計師（21歲），隨即進行跟蒐。

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經查，陳男染上毒癮後，為支付因應自身毒品需求販毒，且為拓展客源，開始將歪主意打到上述交友軟體認識的同性網友，除了約砲之外，還會向砲友兜售安非他命牟利，不僅在個人簡介頁面刊登修圖後的腹肌及大鵰照片，還特別備註「BB（下體）粗大猛抽」及「如需幫打可內洽」等字眼，吸引網友注意，招攬更多客源。

經蒐證完備後，警方趁陳男與藥腳相約在其北區租住處前交易時當場逮人，並在陳身上查獲安非他命1包（毛重0.9公克）及行動電話等贓證物，警詢後依毒品罪嫌移送法辦，而檢方也在近日偵結後認犯罪事證明確，依法提起公訴在案。

台中市刑大呼籲，毒品為萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法，為遏止毒品危害，也將全力聚焦打擊上游製、販、運毒品等犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。

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陳姓藥頭PO出修圖過的腹肌加大鵰照約砲兼販毒。（警方提供）

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