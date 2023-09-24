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毒蟲沒錢受雇當車手 領完贓款馬上被逮

林男被發現是詐團車手且身攜毒品，遭警方依法逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

林男被發現是詐團車手且身攜毒品，遭警方依法逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2023/09/24 14:15

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市蘆洲警分局三民派出所昨凌晨派員巡邏，見到街上1輛行駛中汽車左大燈破裂，員警覺得詭異上前盤查，果然發現汽車駕駛身上帶了數張不知名提款卡，經過警方質問，林男只能承認自己是車手，警方另還在林男車上搜出K他命，隨即將他上銬逮捕。

據了解，24歲林男昨凌晨0時許開車行經蘆洲區長安街某巷口，由於左大燈損毀，故引起巡邏員警注意並上前進行盤查，林男則乖乖停車受檢。

起初林男本想強裝鎮定，但怎麼也無法掩飾緊張情緒，被警方一眼看出不對勁，且警方發現林男身上帶著2張沒有屬名的提款卡，經過一系列質問，林男最終只能承認自己是詐騙車手，並交出身上的13萬元現金。

警方另還在車上搜出毒品K他命1包，隨後將林男上銬逮捕。林男經查有毒品前科，他向警方供稱，自己因為沒錢所以受雇於詐騙集團當車手，他停在路邊是在等詐團下一步指令，沒想到就被逮了。警詢後，依詐欺、毒品等多項罪嫌，將林男移送法辦，另也將對詐團進行溯源。

蘆洲警分局三民派出所所所長王明堂呼籲，投資理財需謹慎小心，切勿輕信網路資訊提供個人銀行帳戶給予他人使用，避免淪為詐騙集團的人頭帳戶。

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警方搜出毒品K他命。（記者徐聖倫翻攝）

警方搜出毒品K他命。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回13萬贓款、提款卡等證物。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回13萬贓款、提款卡等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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