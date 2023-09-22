上一秒還是朋友 下一秒被警攔互塞毒品

楊姓駕駛聲稱自己沒吸毒，毒品是被嚴姓男子硬塞。（民眾提供）

2023/09/22 23:01

〔記者王捷／台南報導〕楊姓與嚴姓男子兩人一起吸毒之後開車，但楊男違規迴轉被攔下，兩人還把毒品互相藏在對方口袋被警方戳破，被民權所副所長江昀龍及警員陳俊安制止後，接著在車內發現40包毒咖啡還有K毒，訊後警方將兩人移送法辦。

22日凌晨0時許，楊男違規被攔下時，車門一開警員就聞到毒品味，約30歲的楊男聲稱，他開車載18歲的嚴男來市區找朋友，但話才說一半，嚴男偷偷塞了一包塑膠包裝到楊男口袋，警員懷疑是毒品，因此立刻將兩人分開詢問，最後在嚴男身上找到突破口，讓他坦承剛剛塞的塑膠包裝是K毒。

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但是，楊男馬上翻臉，表示毒品是嚴男的，他根本沒吸毒，願意配合警方檢查，但是他的說法馬上被警方打臉，因為車上的中央扶手一打開，就有一大袋毒品咖啡包，一共40包還有K毒1包跟K盤及K他命存放罐等證物。

這時嚴男又向警方保證，是楊男遠遠看到員警攔查，就急著把一包毒品硬塞到他的口袋，希望能逃過查緝，他不甘心，所以才刻意在警方面前，把毒品塞回去。

不過，楊男與嚴男在驗尿後，初步都有毒品反應，車上的毒品因此被警方視為共同持有，所以不管口袋那包毒品是誰的，兩人都被依法送辦。

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