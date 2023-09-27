林秉樞暴打高嘉瑜只要再服刑14天 中檢證實接獲代執行函文

林秉樞暴打立委高嘉瑜將發監執行，台中地檢署證實已接獲新北地檢囑託執行的函文，並在25日分案將依法進行相關執行作業。（記者陳建志攝）

2023/09/27 15:45

〔記者陳建志／台中報導〕民進黨立委高嘉瑜被林秉樞施暴等案，高等法院今年7月維持一審判決結果，仍認定林秉樞犯下傷害、偷拍高嘉瑜裸照等7項罪名，其中，傷害罪判刑8月，不得易科罰金，另觸犯多罪，判刑2年2月，可易科罰金78萬元，林因未上訴已定讞，因還須再坐牢14天，新北地檢署已囑託台中地檢署執行其入獄事宜；台中地檢署今天證實，已收到新北地檢囑託執行的函文，25日並已分案將依法進行相關執行作業。

前年11月底爆發立委高嘉瑜被林秉樞施暴等案，林被逮捕，聲押獲准，調查發現，林秉樞2021年9月偷截她9張裸露身體的私密影像，同年11月在新北板橋一家飯店，逼高女脫衣服、下跪，並查看手機內容，動手毆打、拖行、拉高女撞浴缸，又趁她冰敷臉部時，拿手機錄影，並逼寫自白書。

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林秉樞被捕後共遭羈押226天，直到2022年7月才獲80萬元交保，檢方依傷害、恐嚇、妨害秘密、偽造文書等8項罪名起訴林；一審依偽造文書、妨害秘密、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等罪判林2年10月徒刑，其中傷害罪8月徒刑不可易科罰金。上訴後，高院7月13日判決駁回，可上訴三審，不過林並未上訴而確定。

林因傷害罪被判8月徒刑不可易科罰金，但因案發後林已被羈押226天，可折抵刑期，林只須再坐牢14天，新北地檢署考量林和林父的住居處在台中，因此囑託台中地檢署執行其入獄事宜。

台中地檢署今天證實，已收到新北地檢囑託執行的函文，並在25日分案將依法進行相關執行作業，傷害罪的部分確實只須再坐牢14天，不過另被判刑2年2月徒刑，是否得易科罰金了事，將待新北地檢署確定後再執行，另因台中該處所，只是林秉樞提供的住居地之一並非林秉樞的戶籍地，是否就是在台中發監執行並未確定。

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