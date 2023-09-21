台日合作日本首破安毒工廠！ 稻川會勾結住吉會10人被逮2收押

男子臧天寶與陳姓製毒師傅被送辦。（記者邱俊福翻攝）

2023/09/21 16:54

〔記者邱俊福／台北報導〕台、日警合作破獲日本本土首件安毒工廠案！台日混血的日本指定暴力團「稻川會」成員臧天寶，涉嫌跟另一日本暴力團「住吉會」成員勾結，在台籌畫指揮吳姓、陳姓2名製毒師傅，赴日本設置安非他命製毒工廠，刑事局國際科第一隊獲報後跟日本警方合作，今年5月底搗破安毒工廠，至7月間，陸續共逮捕臧嫌等10人到案，其中臧嫌與陳姓製毒師2嫌在台落網，檢方聲押獲准。

日本安毒黑市末端價格一公克約台幣2萬元，為世界之最，而依據日本「覺醒劑（安非他命）取締法」規定，在日本地區涉嫌以營利目的製造安非他命，最重將處無期徒刑併科1000萬日幣之罪責，因刑責過重，日警過去並未查獲過安毒工廠，這次為日本治安史上首次破獲的安毒工廠。

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警方調查，61歲臧嫌，在日本神奈川出生，精通日語，年輕時成為「稻川會」正式成員，也跟山口組交好，1998年間臧嫌因在東京都駕車肇事撞死人，服刑4年，遭驅逐出境並撤銷日本居留權，擁有我國籍的臧嫌隨即來台生活。

2009年，臧嫌涉及以茶葉罐暗藏安毒空運走私入日本案件，該案起訴後，臧嫌抗告成功，躲過法律制裁，但2016年贓嫌又涉及以芒果罐走私安毒，此次遭判刑3年入獄，直至2021年假釋出獄。

去年10月間，臧嫌利用自身人脈網絡吸收吳、陳姓製毒師傅，並與「住吉會」幹部山內氏共謀，由2製毒師赴日本愛媛縣松山市承租一處偏避的山區廢棄校舍設置安毒工廠，隨後又移往旁邊廢棄房子，主要透過感冒藥劑提煉，經失敗過一次後，成功製作出2公斤出售。利潤部分，臧嫌與日本「住吉會」以四成、六成拆帳。

今年5月底，吳嫌再度赴日，我方即通報日警監控，同月30日日警執行攻堅，逮捕吳嫌，並查扣安毒103公克，半成品5、60公斤與製毒工具等贓證物，也循線逮捕日籍犯嫌山內氏、梶原氏等2人到案。國際科6月19日則前往臧、陳等2嫌住處將其逮捕，並在臧嫌住處查扣手機、平板電腦，以及日本指定暴力團字畫等相關證物；日警方隨後再於7月間陸續逮捕其他日籍共犯等5人，瓦解該製毒集團。

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警方查扣手機、平板電腦，以及日本指定暴力團字畫等相關證物。（記者邱俊福攝）

男子臧天寶與陳姓製毒師傅被送辦。（記者邱俊福攝，本報合成）

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