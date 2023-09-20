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首頁　>　社會

太想吃「沙西米」...... 毒販神隱近半年 栽在迴轉壽司店

警方在迴轉壽司店逮捕郭男。（警方提供）

警方在迴轉壽司店逮捕郭男。（警方提供）

2023/09/20 12:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中市郭姓毒梟平日行事風格低調，警方雖掌握其販毒事證並展開跟蒐，但因他生性多疑且居無定所，竟神穩了近半年，讓警方一度摸不著頭緒，經鍥而不捨追查發現郭男使用車輛軌跡鎖定，終於在一家連鎖迴轉壽司店將他查緝到案，原來他實在太想吃「沙西米」，才冒著風險拋頭露面，沒想到竟因此就逮，全案19日偵結起訴。

台中市第六分局日前偵辦毒品案，逮捕多名藥腳後向上溯源，查出38歲郭男涉販毒重嫌，立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦後，展開跟蒐行動準備逮人，但郭男生性狡詐，平日多獨居在外且每隔一段時間即換屋租住，不隨便在外活動，神隱了近半年，讓警方一度無法掌握其行蹤。

所幸專案小組鍥而不捨追查，上月中旬終於發現郭男使用的車輛軌跡，並鎖定出沒在北區漢口路4段一帶，沒想到等警方趕到現場，卻未發現郭男車輛，就在懊惱不已時，意外在連鎖迴轉壽司店停車場內發現其蹤跡，經地毯式搜索，在壽司店內找到郭男，當下餐點剛好送來。

郭男眼見滿桌美食在前，卻無法細細品嚐一番，當場連連唉聲嘆氣，臨走時更是不斷頻頻回頭，也讓偵辦人員又好氣又好笑，警方隨後在其車內及租住處所，查扣K他命210.41公克、毒咖啡2724包及現金189萬8200元，訊後依毒品罪嫌移送法辦，檢方複訊後聲押獲准，而全案也在19日偵結起訴。

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警方在其租住處查扣大量毒品。（警方提供）

警方在其租住處查扣大量毒品。（警方提供）

警方查獲的毒咖啡包。（警方提供）

警方查獲的毒咖啡包。（警方提供）

警方在其車內搜索。（警方提供）

警方在其車內搜索。（警方提供）

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