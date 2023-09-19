逃不了！慣竊見警就跑 警追800公尺破6件竊案

黃姓慣竊騎著偷來的電動機車尋找民宅來行竊，還沒下手就被員警發現鬼祟，警追800公尺破6件竊案。（圖由民眾提供）

2023/09/19 14:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕一路偷到被抓！彰化縣鹿港警分局洪堀派出所員警日前巡邏，發現有男子在民宅前鬼鬼祟祟，男子一看到警察拔腿就跑，員警也跑步緊追在後，男子跑了800公尺體力不支，只好乖乖接受盤查，除了被起出有0.9公克安非他命，連所騎的電動車也是偷來的，前前後後犯下6起竊案，機車、現金無所不偷！

鹿港警方表示，黃姓男子是竊盜慣犯，在鹿港、福興、和美一帶出沒，先偷作案的交通工具，再騎著贓車四處偷，贓車騎到沒油丟棄，再繼續偷車來代步。先在民宅外朝窗戶探頭探腦，見有機可趁就到民宅偷錢，由於身上起出安非他命與吸食器，懷疑偷錢是為了購買毒品，但他拒絕交待毒品來源。

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警方調查發現，員警發現黃男所騎的電動機車是偷來的贓車，當場以準現行犯逮捕，擴大清查得知黃男根本就是一路偷，先後在和美偷汽車，開到沒油就在福興再偷機車，機車沒油再偷電動車，再伺機尋找好下手的民宅來偷錢。

警方表示，黃男光在洪堀所轄區就犯下3起竊案，黃男原本不承認，但因為受害者都有報案，警方出示調閱監視器畫面影像，在證據確鑿下，黃男只好一口氣坦承在和美、福興等地所犯下的6起竊案。但對毒品來源則不願交待，全案違反毒品危害防制條例罪嫌、竊盜罪移送彰化地檢署偵辦，並因連續竊案遭到羈押。

警方指出，在竊盜罪一罪一罰下，落網竊賊頂多承認被逮的竊案，其它一律不承認，但這次黃男坦承犯下6案，就在於受害民眾有報案，員警有調閱監視器，才能將黃嫌移送法辦，而洪堀派出所副所長蕭俊豐、警員林渝翔、林錫祥、實務訓練警員許書耘因為執行轄區肅竊防搶巡邏勤務時，因為眼尖看到有人鬼祟，才能追了800公尺破6件竊案。

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黃姓慣竊都先偷交通工具再來找民宅犯案，當偷來機車騎到沒油，就再繼續偷代步工具。（圖由民眾提供）

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