花蓮山區平屋藏槍彈又搜出百包大麻 市價近4000萬元

警方專案小組在花蓮山區1間平屋，起獲一批槍彈，和100包重達21公斤218公克的大麻成品。（圖由刑事局南打中心提供）

2023/09/19 15:49

〔記者蘇福男／高雄報導〕花蓮地區近年來查獲不少大麻毒品，刑事警察局南部打擊犯罪中心接獲情資，有犯罪集團將槍械藏匿在花蓮縣玉里鎮山區平屋，專案小組大範圍搜山，果然起獲土製長槍、獵槍各1把、霰彈27顆和100包重達21公斤的大麻成品，初估市價近4000萬元，將2名嫌犯移送法辦。

刑事局南打中心掌握槍械藏匿地點在花蓮縣玉里鎮山區，與花蓮、高雄、台南等縣市警局共組專案小組，在花蓮山區秘密執行蒐證、跟監，上個月針對涉案山區實施大範圍搜索，警方開車及徒步穿越大片叢林，果然在山區1間平屋當場逮捕王姓、郭姓2名嫌犯。

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警方現場起獲土製長槍、獵槍各1把、霰彈27顆、喜得釘38發、手機2支等證物，和100包重達21公斤218公克（推估約1000株大麻植株總量）的大麻成品，初估市價近4000萬元。

偵訊時，嫌犯2人推託友人寄放，不肯清楚交代毒品和槍枝來源，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例解送花蓮地檢複訊，王嫌遭聲押獲准，郭嫌諭知請回。警方表示，大麻是列管第2級毒品，意圖製毒而栽種大麻，為刑事重罪，呼籲國人切勿以身試法。

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警方現場起獲土製長槍、獵槍各1把、霰彈27顆、喜得釘38發、手機2支等證物。（圖由民眾提供）

警方將2名嫌犯移送法辦。（圖由警方提供）

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