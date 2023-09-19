通緝男邊逃邊販毒全被拍下 被逮見影片乖乖認了

通緝男邊逃邊販毒維生被警拍下，高市刑大攻堅逮人藥頭啞口坦承，住處和車內查扣大批毒品。（民眾提供）

2023/09/19 17:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕因毒品案被通緝的周姓男子（39歲）藏匿高雄苓雅區，他涉嫌邊逃亡邊販毒，高市刑大獲報鎖定周嫌，跟監埋伏拍下他和藥腳交易鐵證，刑大幹員見時機成熟攻堅，在車內和住處搜獲34包大麻，重約167公克，據悉，他原否認販毒辯稱用來自己吸食，但一見毒品交易影片，也只好乖乖坦承。

刑大偵七隊今年7月查獲藥腳吸食大麻案，溯源掌握周男，周男因於去年11月間涉及毒品案，被橋頭地檢發布通緝，警方查出他藏匿於苓雅區透天厝分租套房，警方埋伏跟監，拍下他多次路口交易毒品影像，並懷疑周男可能還邊開車邊吸毒。

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警方展開長時間蒐證，同時掌握他的行蹤，在上週將他逮捕，查獲34包大麻，周嫌採真空包裝分裝毒品，以防受潮，每公克賣1800元左右，還標榜品質有保證，最後還是難逃法網。

偵七隊幹員聲請搜索票，趁周嫌下車之際圍捕，他誆警方稱沒有任何毒品，但還是在車內及租屋處，共查獲34包大麻，另外還有捲菸紙、自製煙斗、水煙斗吸食器、電子磅秤、研磨器、捲菸紙、紙濾嘴、夾鏈袋、封口膜、封口機、手機、金融卡、新臺幣6000元等。

周男在租屋處自行分裝毒品，為避免毒品受溯，還使用真空包裝，吸引不少買家，但大麻是列管第二級毒品，不論是製造、運輸、販賣、栽種、轉讓、持有或施用大麻，都已構成犯罪，訊後被移送橋頭地檢署偵辦。

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