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太魯閣號事故車廂新發現骨骸 DNA比對分屬10名罹難者

停放在台鐵富岡機廠的0402太魯閣號事故車廂，上月被發現疑似死者骨骸，花蓮地檢署今指出，鑑識結果近日已全數比對完成，新發現骨骸與10名罹難者相符。（資料照，台鐵局提供）

停放在台鐵富岡機廠的0402太魯閣號事故車廂，上月被發現疑似死者骨骸，花蓮地檢署今指出，鑑識結果近日已全數比對完成，新發現骨骸與10名罹難者相符。（資料照，台鐵局提供）

2023/09/19 18:21

〔記者王錦義／花蓮報導〕停放在台鐵富岡機廠的0402太魯閣號事故車廂，上月被發現疑似死者骨骸，經桃園地檢署、基隆地檢署先後接獲鐵路警察局報驗後，花蓮地檢署今指出，鑑識結果近日已全數比對完成，新發現骨骸與10名罹難者相符，將依行政院會議結論，儘速依造冊的被害人家屬資料，以關懷、主動、積極及便民立場，個別聯繫被害人家屬，務求妥適處理相關事宜。

花蓮地檢署指出，檢察官為求慎重，9月1日至18日間，分別4度偕同不同機關的鑑識警察人員前往現場勘查，並把疑似被害人骨骸全數送請法醫研究所鑑識比對，以確認是否為被害人骸骨，經統計事故車廂內發現疑似被害人骨骸共計44件，其中37件檢出被害人身分，其中4件骨骸則因DNA量微致無法檢出，另2件疑似礦物，1件疑似木頭，比對後共計與10名罹難者相符。

花檢指出，由於部分細小骨骸經萃取DNA鑑驗後已用罄，其餘可供發還的骨骸，花檢將儘速聯繫被害人家屬並協調骨骸發還等事宜，目前已研擬相關發還、處理作業程序，並請犯罪被害人保護協會花蓮分會協助。

花檢強調，將主動逐一撥打電話與被害人家屬聯繫，並個別告知骨骸比對的結果，秉持同理心適切關懷被害人家屬，也回應家屬需求，依最便利暨尊重被害人家屬意願的方式，協議被害人骨骸處理相關事項，也感謝台鐵局主動應允提供協助，花檢聯繫詢問專線：（03）822-6153轉分機250。

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