太魯閣號車廂仍有遺骸、遺物 律師：花檢、運安會責任比台鐵更大

台鐵太魯閣號2021年4月發生出軌事故，車廂如今又被翻出乘客遺骸和遺物，罹難者家屬委任律師陳孟秀認為，花檢、運安會的責任恐怕比台鐵更加重大。（資料照，台鐵局提供）

2023/09/04 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵太魯閣號2021年4月2日發生49死213人傷的出軌事故，沒想到時隔2年多後車廂又被翻出乘客遺骸和遺物，引起各界震驚。罹難者家屬委任律師陳孟秀指出，這件事不光是台鐵單方面的問題，花蓮地檢署、運輸安全調查委員會（運安會）兩方的責任恐怕比台鐵更加重大。

陳孟秀今天（4日）在臉書表示，當年太魯閣號列車在檢調人員調查完畢後，由花蓮地檢署偵結發還給台鐵，讓台鐵進行後續保存工作，其中主要問題在於為何檢調人員當時沒有發現還有這麼多遺骸與遺物。

請繼續往下閱讀...

陳孟秀指出，事故列車在刑事案件中屬於案發現場，裡面的遺物、遺骸都是廣泛的「證物」，而花蓮地檢署沒有盡到保持「證物」完整的責任，也沒有完整蒐證，竟然就簽結發還給台鐵。

陳孟秀說，即使檢調認為台鐵有責任進行後續車廂內部檢查及清潔作業，應該也要由專業的鑑識人員、檢調指揮台鐵進行，畢竟當王薇君最先發現頭蓋骨時，其他人都辨識不出來那是什麼，因此「台鐵沒有發現那是頭蓋骨，並不是他們的問題，而是檢調機關的失職。」

另一方面，陳孟秀直指運安會後來對事故進行了完整的調查，包括比對每個罹難者、生還者的座位，分析站票、坐票死傷影響程度，而這過程中「難道不需要對內部的遺留物進行確認與分析嗎？現場所留下來非車廂內的物品高達94件之多，運安會在調查過程中完全沒有發現嗎？」

陳孟秀說，太魯閣號意外發生當下，所有投入救難工作的人員都十分盡心盡力，能在如此惡劣的環境下與時間的壓力下救出大量乘客，並且帶回罹難者的遺體，已經是非常可貴的一件事，也讓人尊敬與佩服，但也應該誠實檢討問題，

陳孟秀指出，現行規範的問題在於，發生重大災害時並未訂定相關流程，要求哪一個機關必須要進行後續的清點工作，這是流程的疏漏，也是政府的責任。

陳孟秀強調，政府對此千萬不要再停留於互相卸責，因為這是一個跨部門、跨部會的工作，應該由行政院召集相關部會，重新檢討所有流程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法