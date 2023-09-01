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首頁　>　社會

鐵警再度採證 太魯閣事故車廂又發現4塊疑頭蓋骨+這些東西

台鐵局與鐵路警察局鑑識人員在事故車輛車廂內找到電線等物品。（記者周敏鴻攝）

台鐵局與鐵路警察局鑑識人員在事故車輛車廂內找到電線等物品。（記者周敏鴻攝）

2023/09/01 11:44

〔記者周敏鴻／桃園報導〕交通部昨天邀日本鐵道安全專家前往楊梅區的台鐵富岡機廠，勘查2021年4月2日台鐵太魯閣號408車次事故車輛，意外發現疑似頭蓋骨，台鐵局今天邀集鐵路警察局鑑識人員、罹難者家屬委任律師涂冠宇等人再度搜索事故車輛，又找到4塊疑似頭蓋骨殘骸，但仍須進一步確認。

罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，8月31日陪同前來哀悼時，發現疑似頭蓋骨，是約手掌大、厚約1公分且沾有頭皮屑與頭髮的的物體。涂冠宇說，罹難者家屬們聽聞發現疑似頭蓋骨的消息非常震驚，直呼「怎麼會有這種情況」，既難過又有點憤怒，於是委託他前來進一步了解狀況。

鐵路警察局鑑識人員與台鐵人員上午8點抵達富岡機廠後，在事故車輛的車廂內展開地毯式搜索，在第8節車廂前幾排座位區找到4塊疑似頭蓋骨碎片，以及應為罹難者的遺物如電子產品、手機、皮包等，以及電動代步車、寶特瓶、電線等物品。

凃冠宇說，他將與檢調單位針對之前的程序，包括車廂內搜索調查、車廂交由台鐵保存等，檢討是否有疏失，並確認車廂內是否還遺留任何物品，至於疑似頭蓋骨的物體，已交由警方進一步確認是否真是頭蓋骨。

台鐵局與鐵路警察局鑑識人員在事故車輛車廂內找到疑似電動輔助車。（記者周敏鴻攝）

台鐵局與鐵路警察局鑑識人員在事故車輛車廂內找到疑似電動輔助車。（記者周敏鴻攝）

台鐵局與鐵路警察局鑑識人員搜索事故車輛的車廂。（記者周敏鴻攝）

台鐵局與鐵路警察局鑑識人員搜索事故車輛的車廂。（記者周敏鴻攝）

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