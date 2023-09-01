鐵警再度採證 太魯閣事故車廂又發現4塊疑頭蓋骨+這些東西
2023/09/01 11:44
〔記者周敏鴻／桃園報導〕交通部昨天邀日本鐵道安全專家前往楊梅區的台鐵富岡機廠，勘查2021年4月2日台鐵太魯閣號408車次事故車輛，意外發現疑似頭蓋骨，台鐵局今天邀集鐵路警察局鑑識人員、罹難者家屬委任律師涂冠宇等人再度搜索事故車輛，又找到4塊疑似頭蓋骨殘骸，但仍須進一步確認。
罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，8月31日陪同前來哀悼時，發現疑似頭蓋骨，是約手掌大、厚約1公分且沾有頭皮屑與頭髮的的物體。涂冠宇說，罹難者家屬們聽聞發現疑似頭蓋骨的消息非常震驚，直呼「怎麼會有這種情況」，既難過又有點憤怒，於是委託他前來進一步了解狀況。
請繼續往下閱讀...
鐵路警察局鑑識人員與台鐵人員上午8點抵達富岡機廠後，在事故車輛的車廂內展開地毯式搜索，在第8節車廂前幾排座位區找到4塊疑似頭蓋骨碎片，以及應為罹難者的遺物如電子產品、手機、皮包等，以及電動代步車、寶特瓶、電線等物品。
凃冠宇說，他將與檢調單位針對之前的程序，包括車廂內搜索調查、車廂交由台鐵保存等，檢討是否有疏失，並確認車廂內是否還遺留任何物品，至於疑似頭蓋骨的物體，已交由警方進一步確認是否真是頭蓋骨。