離譜！時隔2年 太魯閣號車廂再尋獲7塊疑似人體殘骸、32件遺留物

2023/09/01 19:17

〔記者劉慶侯／台北報導〕鐵路警察局今日重返2021年4月2日發生49死213人傷的太魯閣號車廂進行蒐證作業，再尋獲7塊疑似人體殘骸，和32件當時旅客遺留的物件。目前總計共尋獲8塊人體殘骸，都將送往刑事局鑑識中心進行DNA比對。

對於發生類似離譜情事，鐵警局不諱言的表示，當時事件發生情節重大，事類繁雜緊湊，各單位統合不易，以致台鐵、鐵警局、花蓮縣警局在警力人力支援和分配上都有些力有未殆，造成蒐證疏漏，對罹難者和家屬感到抱歉。

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鐵警局表示，目前全案已交由桃園地檢署進行統合偵辦，至於是否後續會調查有全案有關證物遺物疏漏部分，則靜待調查。

交通部是8月31日邀請「JR西日本福知山線事故後改革」重要推手來台交流時，在桃園富岡機場事故車輛紀念園區現場，在當時受損最為嚴重的第7、8節車廂內，意外找到疑似罹難者的一片約手掌大頭蓋骨，立即引起社會各界譁然。

今日上午鐵路警察局刑事警察大隊與鑑識人員，針對兩節受損車廂作重新進行採證，結果再找再7塊疑似罹難者的骸骨，和32件遺留物，其中包括有手機、衣物、行李、飾品，均列冊後，等待鑑別完成再叔還給罹難者家屬。

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