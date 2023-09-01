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太魯閣事故車廂再找到疑頭蓋骨及遺物 王國材：後續會亡羊補牢改善

台鐵局與鐵路警察局鑑識人員，今日搜索事故列車的車廂。（記者周敏鴻攝）

台鐵局與鐵路警察局鑑識人員，今日搜索事故列車的車廂。（記者周敏鴻攝）

2023/09/01 13:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕鐵路警察局鑑識人員今日再度搜索台鐵太魯閣號事故車廂，除發現多塊疑似頭蓋骨之外，還找到諸多罹難者遺物。交通部長王國材表示，事故處理流程上一定有疏忽，尤其是車廂內的罹難者遺骸沒有清理乾淨，後續會亡羊補牢，並全面改善。

事故車廂內今又找到多件罹難者遺物，以及疑似頭蓋骨，對於台鐵方面是否有疏忽，王國材表示，當初在檢警調查及運安會完畢之後，將車廂還給台鐵局時，當時的處理原則是全車原狀保留，所以台鐵沒有在車廂內做第二次處理。他過往在現場看車廂內部時，的確是很凌亂，但罹難者遺骸沒有清理乾淨，這是很嚴肅的事情，對罹難者非常不敬。

王國材表示，現在發現裡面還有些罹難者留下來的牙齒、頭蓋骨，沒有將罹難者遺骸全部還給家屬，這的確是很大的疏失，這次情況牽涉到救護、檢警、運安會、台鐵等，目前已經把問題找出來，流程中有疏忽的部分，後續要趕快座檢討。

台鐵局長杜微表示，今日台鐵局人員在現場全程配合警方調查處理，找到的物品、遺骸等，後續會遵照檢察官指示處理，若還有新的發現，會隨時對外說明。

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