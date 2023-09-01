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太魯閣事故車廂7月半找到頭蓋骨 王薇君盼透過靈異事件讓社會關注台鐵改革

太魯閣號事故車廂農曆7月找到頭蓋骨，王薇君表示，盼透過靈異事件再次讓社會關注台鐵改革。（記者鄭瑋奇攝）

太魯閣號事故車廂農曆7月找到頭蓋骨，王薇君表示，盼透過靈異事件再次讓社會關注台鐵改革。（記者鄭瑋奇攝）

2023/09/01 13:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕太魯閣號事故列車在時隔2年多後，昨日及今日又陸續發現多塊疑似罹難者的頭骨及諸多遺物。罹難者家屬組成的團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君表示，靈異事件總是比較能夠吸引民眾關注，尤其是在農曆7月，期盼透過這次事情，能夠讓台鐵安全改革這個議題再次獲得更多台灣民眾關注。

王薇君表示，一般從習俗上來說，農曆7月的時候，亡者比較能夠出來發聲，昨天剛過農曆七月半，又超級藍月，自己只是隨便找個地方站著，隨手一翻就找到一塊頭蓋骨，沒有這麼巧合的事情，一定是祂要來找我，因為只有我才看得懂那是骨頭。

王薇君表示，她知道台灣社會對台鐵安全改革興趣缺缺，因為沒有實質感受（對於安全上的危害），再加上台鐵這麼龐大組織，都讓一般民眾覺得要改革談何容易，要關心有使不上力。這次日本福知山線罹難者家屬、學者專家參訪團來台，也許這真的是推動台鐵安全改革被重視的契機，希望從這次靈異事件的關注度上，讓台鐵安全改革再次獲得重視。

對於今日又再找出多塊疑似罹難者的頭蓋骨，王薇君表示，台灣不能在重大事故災難發生後，才檢視相對機制有沒有問題，應該要事前就準備好，當不幸有事發生時，能立即做完整妥善的處理，這才能提供罹難者、罹難者家屬實質上的安慰與幫助。

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