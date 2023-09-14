工研院博士經理淫人妻 判賠50萬天價

工研院博士經理偷吃人妻，新竹地院判賠五十萬給人夫。（記者蔡彰盛攝）

2023/09/14 18:47

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有博士學位的工研院吳姓經理，明知劉姓工程師的妻子已婚，竟仍與對方發生關係，且事後頻頻談論性愛過程細節，甚為露骨鹹濕，且知悉劉男為圖挽救婚姻，而邀妻子一起婚姻諮商時，竟教導劉妻不要說出二人性事，讓諮商師跳過而使得夫妻彌補婚姻裂痕機會消失，新竹地院判吳男需賠償人夫精神慰撫金50萬元，而此金額在侵害配偶權的實務案例中，亦屬罕見天價。

結婚6年育有一子的劉男說，妻子與吳男因合作廠商工作認識而於110年透過LINE互加好友，當時吳男就說「原來你結婚啦，看不出來」，劉妻「哈哈孩子都3歲了」，顯見吳男明知劉妻已婚。

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二人從去年2月開始不正當交往，至少於去年5月、7月各發生1次性行為，對話中二人互相表達愛意，及談論性愛過程細節，吳男「就是愛液啊！我當然看過！而且是在做的時候才流出來，你不是也有吃到？也沒有其他味道啦？」劉妻「蛤？我吃到的是白白的東西嗎？我怎麼沒感覺它是白的？」吳男「沒有到這麼白啦！有點比精液再淡一點的顏色。」等語。

劉妻「老實說除了像520那天的場合，其他時間我都沒辦法忘記你的角色跟我的角色。」吳男「我覺得…我似乎非常需要跟你有一場不輸給上一次程度的大戰，我可能會用手指幫你完之後，一邊幫你舔一邊把手指塞到你嘴巴吧。」

二人親密露骨對話並發生性行為，致劉男飽受身心煎熬痛苦，並因此於身心科就診，經診斷罹患適應性障礙合併焦慮與憂鬱情緒，請求吳男賠償精神慰撫金120萬元。

法官認為，二人互相表達愛意，及談論性愛過程細節，甚為露骨鹹濕，並可推知二人曾於去年5月20日見面並進行一次所謂「性愛大戰」。事後劉妻去年7月15日開車前赴吳男任職的工研院中興院區，之後一起前往某個房間進行一個「激烈的下午」。

事後吳男擔心自己的表現而頻頻詢問劉妻「上個週五，你的體驗有第一次這麼好嗎？」、「畢竟你只說我給你一個激烈的下午」、「所以沒有第一次舒服嗎，可以這樣說？可能體力有差，你又不太舒服這樣…我不喜歡那個房間…最喜歡網咖跟廁所…親熱啦，跟你…跟你我喜歡那種我們的距離非常靠近，被侷限在狹小空間的感覺。」可推知二人再於當天見面並發生性行為。

去年10月劉男打電話給吳男，吳男說覺得還是要跟他道歉，覺得劉男應該得的是一些賠償；明明知道劉妻已婚還去接近她，去破壞人家之間的感情，真的很對不起，這些他都承認，的確有做了不應該做的事情，知道這些對劉男造成多大的傷害；因為之前他控制不了自己；犯錯了該被處罰，該賠償就是該賠償；他願意下跪認錯。

法官指出，吳男在知悉劉男為圖挽救婚姻，而邀妻子一起婚姻諮商時，竟教導劉妻不要談520的事，讓諮商師跳過這件事，使得夫妻彌補婚姻裂痕機會消失，最後判吳男需賠償50萬元。

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