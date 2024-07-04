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殺單親媽媽性侵屍體 恐怖情人宣稱吞「威爾剛」太過衝動

全男宣稱吞「威爾剛」性衝動而難以控制行為，高等法院台中分院認為他說法與事實不符，駁回再審之訴。（記者張瑞楨攝）

全男宣稱吞「威爾剛」性衝動而難以控制行為，高等法院台中分院認為他說法與事實不符，駁回再審之訴。（記者張瑞楨攝）

2024/07/04 14:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子全志廷於2022年為廖姓前女友（單親媽媽）慶生時，想與廖女發生性行為被拒，竟持刀殺害廖女，之後再性侵猥褻屍體，最高法院今年1月依殺人等罪名判處21年徒刑定讞，他提起再審之訴，指自己案發前吃「威爾剛」，太過衝動，無法正常控制情緒與行為，聲明減輕量刑，法官卻認為，他並非臨時起意，而是事先準備與謀劃，上述說詞與事實不吻合，駁回再審。

判決書指出，全男於前年5月28日晚間，替廖女慶生時要求復合並要求發生性關係，被廖女拒絕，兩人激烈爭吵，全男憤刺殺廖女，還用水果刀割喉，切斷氣管與兩側頸總動脈，廖女當場死亡，全男再性侵、猥褻屍體，隔日到警察局自首。

一審台中地院依殺人等罪判全男處無期徒刑，雙方都上訴，高等法院台中分院認為，全男殺人手段極度凶殘，但自首可減刑，且全男無前科，因苦戀廖女而衍生對復合的期待，行凶後至自首前，先帶廖女的兒子到超商，買食物一起進食後，再帶至警局自首，仍能顧慮幼子無人照顧，先供食後帶至警局，顯示全男仍心存善念，依殺人罪判刑19年、污辱屍體罪判刑2年6月，合併應執行刑21年，最高法院駁回上訴確定。

全男提出再審之訴，他指自己於案發當天，吞服壯陽藥物「威爾剛」，在向廖女要求性愛遭拒絕後，因藥效反應，導致無法正常思考及控制行動，又因被廖女多次拒絕，憤而殺害廖女並侵害屍體，雖有犯罪行為，但無法辨識自己行為，應減輕量刑。

高等法院台中分院認為，全男上述說法，沒有提出任何具體證據以供調查，且心理鑑定報告書等證據顯示，全男是受感情挫折衝擊，及個人情緒控制管理不佳的影響而殺人，且非單純臨時起意，而是有事先準備與謀劃，無從認定他當時心智障礙，「不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力」，再審之訴無據而駁回，可抗告。

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