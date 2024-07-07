疑閃前方轉彎車 18歲機車騎士撞電桿飛入田傷重不治

救護人員到場救援。（民眾提供）

2024/07/07 09:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣18歲吳姓男子，昨（6）日下午騎機車行駛苗130縣道苑裡鎮福田里路段，疑因閃避前方同向轉彎車，撞擊路邊電桿，連人帶車噴飛入農田；吳男經救護人員送醫搶救，傷重不治。警方呼籲用路人駕車應注意車前狀況，行經路口務必減速慢行，以維護自身及他人交通安全。

附近住家的監視器拍下車禍發生經過，吳男疑因閃避前方同向轉彎車輛，自撞電桿，連人帶車噴飛掉進一旁農田，景象怵目驚心；巨大的撞擊聲響也引發周邊住戶出門查看關心。

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通霄警分局山腳派出所於昨天下午3點許接獲報案，在苗130縣道苑裡鎮福田里路段有交通事故，派遣員警到場，經了解為18歲吳姓男子騎機車，行駛130縣道東往西方向欲前往苑裡市區上班時，疑似因閃避前方同向右轉汽車，不慎撞上路旁電桿，連人帶車摔入一旁農田。

消防救護人員到場，吳男意識不清，左大腿有開放性骨折，經給予加壓給氧，送往苑裡李綜合醫院救治，不幸於昨天下午5點許，經醫院宣告搶救不治。

警方表示，吳男與汽車駕駛55歲吳姓男子都領有有效駕照，均無飲酒駕車情形，詳細肇事原因有待釐清，呼籲用路人駕車應注意車前狀況並遵守交通規則，行經路口務必減速慢行，以維護自身及他人交通安全。

機車毀損嚴重。（民眾提供）

吳姓男子騎機車撞擊電桿，連人帶車噴飛入一旁農田。（民眾提供）

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