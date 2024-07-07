桃園南插天山溪水暴漲8登山客受困 消防員跋山涉水救援

南插天山溪水暴漲8名登山客受困、消防員跋山涉水救援。（圖由桃市消防局提供）

2024/07/07 09:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市消防局第四大隊昨（6）日下午4點42分接獲一起南插天山山域事故，據報現場有登山客共4男4女在南插天山進行山域訓練，於下午時分遇午後雷陣雨準備下山時，遇溪水暴漲、水勢湍急，已無法順利過溪，立即通報119求助。

復興消防分隊立即由分隊長宋賢治率領員前往救援，但為避免待救者進一步迷路，請值班人員持續聯繫民眾並請其待在原地，同時詢問定位、電池、存糧、雨具、禦寒衣物和基本登山涉水裝備等資訊，以方便搜救人員準備相應的器材；於下午5點26分，搜救人員抵達登山口，並依據民眾提供之定位點進行快速搜索，此時外圍環流及午後雷陣雨的影響，山區已經開始下雨，可能導致路線濕滑、山壁滑落或溪水暴漲等特殊情況，增加了搜救困難。

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過程中，搜救人員跋山涉水的搜索，在下午5點54分，於南插過溪處接觸到受困民眾，經確認待救民眾生命徵象正常且能自主行走，成功護送民眾返回登山口，順利完成搜救任務。

復興分隊呼籲民眾，登山健行是強身健體的好活動，但請謹記保護區內山域應於1個月前申請入山許可，並備有周全登山計畫，夏季天候變化大，應評估自身能力和裝備。如遇危急的情況，應立即求助119、112和110，並留在原地等待救援，希望每位登山客都能快樂出門、平安回家。

南插天山溪水暴漲8名登山客受困、消防員跋山涉水救援。（圖由桃市消防局提供）

南插天山溪水暴漲8名登山客受困、消防員跋山涉水救援。（圖由桃市消防局提供）

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