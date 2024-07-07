為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

桃園南插天山溪水暴漲8登山客受困 消防員跋山涉水救援

南插天山溪水暴漲8名登山客受困、消防員跋山涉水救援。（圖由桃市消防局提供）

南插天山溪水暴漲8名登山客受困、消防員跋山涉水救援。（圖由桃市消防局提供）

2024/07/07 09:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市消防局第四大隊昨（6）日下午4點42分接獲一起南插天山山域事故，據報現場有登山客共4男4女在南插天山進行山域訓練，於下午時分遇午後雷陣雨準備下山時，遇溪水暴漲、水勢湍急，已無法順利過溪，立即通報119求助。

復興消防分隊立即由分隊長宋賢治率領員前往救援，但為避免待救者進一步迷路，請值班人員持續聯繫民眾並請其待在原地，同時詢問定位、電池、存糧、雨具、禦寒衣物和基本登山涉水裝備等資訊，以方便搜救人員準備相應的器材；於下午5點26分，搜救人員抵達登山口，並依據民眾提供之定位點進行快速搜索，此時外圍環流及午後雷陣雨的影響，山區已經開始下雨，可能導致路線濕滑、山壁滑落或溪水暴漲等特殊情況，增加了搜救困難。

過程中，搜救人員跋山涉水的搜索，在下午5點54分，於南插過溪處接觸到受困民眾，經確認待救民眾生命徵象正常且能自主行走，成功護送民眾返回登山口，順利完成搜救任務。

復興分隊呼籲民眾，登山健行是強身健體的好活動，但請謹記保護區內山域應於1個月前申請入山許可，並備有周全登山計畫，夏季天候變化大，應評估自身能力和裝備。如遇危急的情況，應立即求助119、112和110，並留在原地等待救援，希望每位登山客都能快樂出門、平安回家。

南插天山溪水暴漲8名登山客受困、消防員跋山涉水救援。（圖由桃市消防局提供）

南插天山溪水暴漲8名登山客受困、消防員跋山涉水救援。（圖由桃市消防局提供）

南插天山溪水暴漲8名登山客受困、消防員跋山涉水救援。（圖由桃市消防局提供）

南插天山溪水暴漲8名登山客受困、消防員跋山涉水救援。（圖由桃市消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女獨爬大尖山跌倒頭受創 消防隊員上山救援
2024/05/19 16:41

女獨爬大尖山跌倒頭受創 消防隊員上山救援
南三段連傳2起登山意外 女山友摔傷骨折一行11人受困待救
2024/04/27 09:30

南三段連傳2起登山意外 女山友摔傷骨折一行11人受困待救

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
聖母峰登頂大塞車畫面曝！ 冰架突斷裂 5登山客墜落2失蹤
2024/05/26 14:49

聖母峰登頂大塞車畫面曝！ 冰架突斷裂 5登山客墜落2失蹤
高雄山友登玉山 下山墜谷300米喪生
2024/06/19 05:30

高雄山友登玉山 下山墜谷300米喪生
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播