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有夠扯！小三想借種生子 人夫竟要妻讓他享齊人之福

有夠扯！小三想借種生子，人夫竟要妻讓他享齊人之福！（情境照）

有夠扯！小三想借種生子，人夫竟要妻讓他享齊人之福！（情境照）

2023/09/10 08:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓女子發現，先生在外有小三，且從二人的激情對話中發現，小三竟然跟先生說，想借種生個兒子，陳女氣炸質問老公，他竟說「那我去結紮，你就不用擔心有小孩」，法官認為這就是先生承認姦情的鐵證，判二人需賠償妻子10萬元。

結婚12年育有一子二女的陳女說，先生韓男與小三李女縱情私慾，藉由工作之際，發展逾越一般男女正常交往之不正常男女關係，互以「老公」、「寶貝」稱呼，頻頻互道愛意，李女甚且向先生邀約想要一個兒子，她憤而要求二人連帶賠償100萬元。

法官勘驗二人LINE通訊軟體對話紀錄內容。包括韓男：愛你老婆。李女：愛你寶貝。如果我們有一個好嗎？我想要兒子（害羞貼圖），盡顯男女間親暱之情，充滿示愛言談，顯已逾越客觀社會大眾所能接受普通朋友間之交往分際，足證被告二人間確有逾越一般異性朋友交往之通常範圍。

陳女質問先生與李女間關係時，韓男竟說「那妳讓我跟她在一起，我去結紮，這樣你就不會擔心有小孩」、「她只是希望我能陪她一些時間而已。（陳女：那你覺得可能嗎？）我覺得不可能，我就說反正固定一個禮拜一次，要多也不可能」，足見韓男不否認其與李女確實存在婚外交往行為，甚至請求妻子容忍二人繼續交往。

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