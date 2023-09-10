竹縣工務處長涉賄案爆農地違建收賄「壓件」？ 工務處︰不太可能

外傳新竹縣政府工務處爆出處理農地違建涉嫌收賄「壓件」情事；縣府工務處副處長陳盈州認為，由於違章建築預算有限，且按行政程序強制拆除違建為最後一道手段，不太可能發生「壓件」情事。 （新竹縣政府提供）

2023/09/10 16:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府工務處長江良淵住處傳被檢調搜出上千萬元來源不明的現款，8日已被法院裁定收押禁見，除疑似涉及竹北天坑事件外，今天（10日）外傳還爆出處理農地違建涉嫌收賄「壓件」情事；對此，檢調人員表示，基於偵查不公開，無法透露案件內容。縣府工務處副處長陳盈州認為，由於違章建築預算有限，且按行政程序強制拆除違建為最後一道手段，不太可能發生「壓件」情事。

外傳有知情人士透露，在重要幹道沿線農地的熱門地點，違建經營超商生意好，只要不被斷水斷電或強拆，即使遭政府裁罰，仍舊「穩賺不賠」；因此，可能有超商業者拿出10萬至20萬現金，交給不肖公務員「壓件」，交換延遲處置時間。

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陳盈州表示，工務處執行違章建築拆除每年編列200萬元預算，平均每年約可執行30多件，但今年截至8月底全縣違章查報417件，因此使用管理科會按違章建築處理辦法的認定原則，以影響公共安全如占用防火間隔、防火巷等，以及新建施工中、被民眾檢舉的違建為優先執行的案件。也因此，農地違章超商應由違反《都市計畫法》或《區域計畫法》先處理。

陳盈州說，湖口鄉近年因農地違建如雨後春筍般湧現，鄉長接獲檢舉建請縣府發揮公權力，因此，縣長楊文科指示縣府團隊鎖定湖口地區農地違建施展鐵腕。

陳盈州指出，雖然違建拆除經費有限，但強拆通常是最後執行，在都市計畫內或都市計畫外的違建，分別可依據違反《都市計畫法》、《區域計畫法》，由產業發展處、地政處依相關規定裁罰，經裁罰3次仍未改善，即可強制斷水、斷電，斷水電之後依舊未拆者，最後才會移至工務處執行強制拆除。如日前產發處執行湖口農地上的違建超商強制斷水、斷電。

不過，也有可能是「違建蟑螂」栽贓！陳盈州表示，民眾若不諳法令，就可能遭不肖人士以協助處理違建延緩裁罰或延緩強制斷水電或延緩強拆為由，向不知情的違建屋主收取費用，卻放進自己的口袋，但民眾卻以為是交給了公務員。

外傳新竹縣政府工務處爆出處理農地違建涉嫌收賄「壓件」情事；縣府工務處副處長陳盈州認為，由於違章建築預算有限，且按行政程序強制拆除違建為最後一道手段，不太可能發生「壓件」情事。 （新竹縣政府提供）

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