藏錢筆記本曝！竹縣工務處長江良淵住處排水孔等搜出上千萬現金 2廠商、1公務員收押

新竹縣政府工務處長江良淵。（資料照，記者黃美珠攝）

2023/09/09 01:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北天坑案向上延燒，新竹地檢署偵辦工務處長江良淵等人涉嫌違反貪污治罪條例等案件，驚傳於江良淵住處發現一紙詳載金額和地點的筆記，意外於陽台排水孔等多處搜出總計上千萬元不明現金，經漏夜訊問後，認定江良淵、黃姓承辦員、豐邑機構頌恩營造盧姓副總、劉姓工地主任等4人違反貪污治罪條例等罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，昨凌晨向新竹地方法院聲請羈押禁見，地院漏夜開羈押庭審理，其中劉、盧2名廠商和黃姓承辦員等3人已先後准押禁見。

竹北「豐采520」建案周邊道路10個月出現5次「天坑」，今年4月27日建案旁的莊敬六街突然塌陷，造成一輛特斯拉慘遭「天坑」吞噬，震驚全國，並引發周邊居民恐慌，新竹縣府專案小組調查判定是道路原路基回填不實、長期土壤流失，以及工地地下室開挖長期抽地下水，造成道路坍塌，全案依公共危險罪嫌函送偵辦，並要求豐邑建設負起其應有的責任。

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據了解，新竹地檢署為釐清責任歸屬，針對豐邑機構相關人員進行約談、調查，今年7月27日發動首波調查，傳喚豐邑機構董事長劉樹居和總經理邱崇喆等人，分別以數百萬元交保。爾後調查過程發現工務處長江良淵可能涉及不法，本月7日持搜索票發動搜索，結果意外在江良淵的住處找到可疑筆記，內容詳述金額和地點，前天一度臨時加派調查員「按圖索驥」循線搜索，果真在其新竹、台中等居住處搜出多筆現金，包括陽台排水孔、書桌抽屜、衣櫃等多處，林林總總合計達上千萬元。

由於金額龐大，全案牽涉案情變得相當複雜，因此目前仍持續蒐集相關事證，以釐清案情。 但檢方未對此證實。

新竹地檢署表示，肅貪專責檢察官團隊7日指揮新竹縣調查站，偵辦新竹縣政府工務處長江良淵、黃姓承辦員涉嫌違反貪污治罪條例等案件，擴大搜索住處、辦公處所等，並同步傳喚劉姓、盧姓廠商到案說明，昨凌晨向新竹地方法院聲請羈押禁見江等4人，新竹地院於昨晚7點半開羈押庭審理。

根據竹縣府官網，江良淵曾任新竹市政府建築管理科技士、科長及內政部中部辦公室技正，進入竹縣府後，從工務處建築管理科科長一路升遷到副處長，迄2018年前工務處長林鶴斯被控收賄，接任處長迄今。

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