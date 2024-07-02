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悚！砲彈當玩具放彰化民宅門口2年 軍方曝來源：很罕見

彰化民宅驚見以色列製「81mm迫砲照明彈」，外觀鮮豔，被誤當玩具2年。（民眾提供）

彰化民宅驚見以色列製「81mm迫砲照明彈」，外觀鮮豔，被誤當玩具2年。（民眾提供）

2024/07/02 19:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市今天（2日）驚傳鬧區民宅發現未爆彈，還被住戶當玩具，放在門口洗手檯至少2年，直到軍職人員鄰居發現是枚砲彈。軍方今（2日）下午到場處理，確認它是以色列製「81mm迫砲照明彈」，在台灣相當少見，幸好已經射擊過，並無危險性。

朱姓租戶說，承租住處時就發現洗手檯旁有這顆炸彈，一開始以為是屋主留下的玩具，不以為意，直到今早在整理洗手檯時，從事軍職的鄰居經過發現，覺得它是未爆彈，開口問，「妳怎麼有這個？」建議移往他處。

軍方五支部未爆彈處理組說，拆彈人員到場檢視，它是「81mm迫砲照明彈」，已沒有底火，也沒撞針，只是空殼，並無危險性。為避免造成民眾恐慌，以防爆毯包裹帶回軍方爆毀場銷毀。

軍方指出，根據塗裝等研判，這枚照明彈應該是以色列製造，台灣國軍並未持有，在台灣也相當罕見，研判是有人利用國外廢五金夾帶入境，或是收藏家利用其他方式買回來收藏。

附近鄰居說，那枚炸彈放在洗手檯旁至少2年，顏色是黃色很鮮豔，一直以為是玩具，直到見到軍方來處理，才知道真的是炸彈。

軍方五支部未爆彈處理組人員到場，以防爆毯包裹帶回銷毀。（民眾提供）

軍方五支部未爆彈處理組人員到場，以防爆毯包裹帶回銷毀。（民眾提供）

民眾說，砲彈放在洗手檯旁2年，一直以為是玩具。（民眾提供）

民眾說，砲彈放在洗手檯旁2年，一直以為是玩具。（民眾提供）

砲彈被住戶當成玩具，放在門口洗手檯至少2年。（記者陳冠備攝）

砲彈被住戶當成玩具，放在門口洗手檯至少2年。（記者陳冠備攝）

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