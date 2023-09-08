竹縣涉貪案傳錢藏排水管！學者曾聖凱曝最可能藏在這裡

竹北天坑案向上延燒？檢調在新竹縣府工務處處長江良淵住家排水等處搜出大批現金，引發熱議。 （記者廖雪茹攝）

2023/09/08 22:08

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竹北天坑案向上延燒？竹縣工務處爆涉貪 處長江良淵傳家中排水管搜出百萬現金

〔記者廖雪茹／新竹報導〕檢調單位在新竹縣政府工務處處長江良淵住家排水設施等處搜出大批現金，引發熱議；陽明交通大學助理教授曾聖凱表示，除了好奇錢從哪裡來？為什麼要藏？跟天坑有沒有關係？對於住宅中什麼樣的水管可以藏百萬現金？學建築的他在臉書貼文分享個人分析。

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曾聖凱表示，除了希望檢調單位能儘速查個水落石出、勿枉勿縱！對於民眾好奇百萬現金怎麼藏水管，他也分享個人看法。他說，一般住宅建築中的水管，主要有四種，給水管、污水管、雜排水管、雨水管。其中，「給水管」供應自來水接到家中的水龍頭，平時給水管中充滿水，同時保有固定壓力，一旦有開口，水就會噴出或流出，顯然不是個藏現金的好地方。

「污水管」主要連接到馬桶，平常沒有人沖馬桶時，污水管內原則上是空的，不過由於連接化糞池或污水下水道，因此管內的味道不會太好（這些味道會被存水彎阻隔，所以不會有味道飄進屋內），一旦有沖馬桶時，馬桶內的固體或液體就會流向污水管，現金藏在這裡雖然不一定會被弄髒，但肯定會被熏臭。

另外，「雨水管」主要於陽台或露台排雨水使用，管內有沒有水，完全是依據天氣決定。除非刻意把落水頭堵起來，不然一場雨就會讓雨水管持續排水。

至於「雜排水管」，主要連接洗臉盆、浴缸、淋浴地排，用以排出生活污水。平時管內是空的（通常也設有存水彎避免氣味飄入屋內），只有排水時會讓該浴室的污水流過。

如果這間浴室經常沒有使用的話，那麼要藏百萬的現金也不是做不到，但通常中水管都在地上，水管直徑以6公分計算，要塞一百萬元，若是用千元面額的鈔票可能塞的深度需要超過70公分，若是用兩千元面額的鈔票，可能塞的深度會達35公分，無論哪種面額，難度看來都有點高，但也並非不可能。

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