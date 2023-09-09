竹縣工務處長江良淵等涉貪案 朝兩方向調查

新竹縣政府工務處長江良淵（右1）等人涉貪案，據悉全案朝兩大方向偵辦。（記者廖雪茹攝）

2023/09/09 23:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府工務處長江良淵因涉嫌違反貪污治罪條例等案件，外傳檢調於其住處搜出外傳「藏寶圖」筆記，以及數十包合計上千萬元的不明現款，江良淵、黃姓承辦員和豐邑機構頌恩營造盧姓副總、劉姓工地主任等4人，均因涉貪被聲押，經新竹地方法院漏夜開庭，今（9日）凌晨全部裁定羈押禁見，據悉全案朝兩大方向偵辦。

新竹地檢署調查竹北「豐采520」天坑事件，為釐清責任歸屬，7月間即發動首波調查，傳喚豐邑機構董事長劉樹居、總經理邱崇喆等人，分別以數百萬元交保候傳。

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爾後調查過程，發現工務處長江良淵可能涉及不法，本月7日持搜索票擴大搜索，意外在江良淵的住處找到詳述金額和地點的可疑筆記，外傳稱為「藏寶圖」，經「按圖索驥」，果真在其新竹、台中等居住處，包括陽台排水孔、書桌抽屜、衣櫃等多處搜出數十包現款，金額合計上千萬元，數量之大令調查人員驚訝。

搜查結果使得案情更加複雜，據悉檢調的偵辦重點主要朝兩大方向進行。其一，豐邑機構的竹北「豐采520」建案工程天坑事件，新竹縣政府的行政處置作為是否有圖利廠商嫌疑？依法行政是否有疏失？其二，外傳於江良淵住處搜出上千萬元不明現款，江尚未對此清楚說明來源，以及是否可能涉及其他弊案。

豐邑機構的竹北「豐采520」建案工程周邊道路10個月出現5次「天坑」，今年4月27日建案旁的莊敬六街突然塌陷，造成一輛特斯拉慘遭「天坑」吞噬，震驚全國，並引發周邊居民恐慌，新竹縣府專案小組調查判定是道路原路基回填不實、長期土壤流失，以及工地地下室開挖長期抽地下水，造成道路坍塌，將廠商函送偵辦，沒想到全案在檢方調查過程竟如雪球越滾越大。

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