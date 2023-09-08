竹北天坑案向上延燒？竹縣工務處爆涉貪 處長江良淵傳家中排水管搜出百萬現金

新竹縣政府工務處長江良淵。（資料照，記者黃美珠攝）

2023/09/08 21:50

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竹縣涉貪案傳錢藏排水管！學者曾聖凱曝最可能藏在這裡

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府工務處驚爆涉貪，新竹地檢署肅貪專責檢察官團隊昨天於工務處長江良淵新竹等住處陽台排水管等搜出不明現金，外傳搜索行動跟竹北「豐采520」建案所引發的天坑事件有關，且疑似在江良淵住處搜出可疑現金高達100多萬。經漏夜訊問後，今（8日）凌晨2點45分，認江良淵、黃姓承辦員、廠商盧姓、劉姓等4人違反貪污治罪條例等罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見，新竹地院今晚7點半開羈押庭，其中劉姓廠商在9點半准押。

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新竹地檢署表示，肅貪專責檢察官團隊7日指揮新竹縣調查站，偵辦新竹縣政府工務處長江良淵、黃姓承辦員涉嫌違反貪污治罪條例等案件，擴大搜索住處、辦公處所等，並同步傳喚劉姓、盧姓廠商到案說明，昨凌晨向新竹地方法院聲請羈押禁見江等4人。

據了解，檢方為釐清責任歸屬，針對豐邑建設相關人員進行約談、調查，調查過程發現工務處長江良淵可能涉及不法，7日持搜索票發動搜索，結果意外在其住處搜出現金，地點包括陽台排水管等多處。

竹北「豐采520」建案周邊道路10個月出現5次「天坑」，今年4月27日建案旁的莊敬六街突然塌陷，造成一輛特斯拉慘遭「天坑」吞噬，震驚全國，並引發周邊居民恐慌，新竹縣府專案小組調查判定是道路原路基回填不實、長期土壤流失，以及工地地下室開挖長期抽地下水，造成道路坍塌，全案依公共危險罪嫌函送偵辦，並要求豐邑建設負起其應有的責任。

根據竹縣府官網，江良淵曾任新竹市政府建築管理科技士、科長及內政部中部辦公室技正，進入竹縣府後，從工務處建築管理科科長升到副處長，迄2018年前工務處長林鶴斯被控收賄，接任處長迄今。

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