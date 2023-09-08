竹北天坑案有詭？竹縣工務處長江良淵傳家中搜出百萬現金 4人聲押

新竹地檢署肅貪專責檢察官團隊經漏夜訊問後，認江姓、黃姓公務員、劉姓、盧姓廠商違反貪污治罪條例等罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，於今（8）日凌晨向新竹地方法院聲請羈押禁見，偵辦案件疑與竹北天坑事件有關。 （資料照，記者廖雪茹攝）

2023/09/08 08:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地檢署肅貪專責檢察官團隊昨天指揮新竹縣調查站，偵辦新竹縣政府工務處長江良淵、黃姓公務員涉嫌違反貪污治罪條例等案件，搜索住處、辦公處所，並同步傳喚劉姓、盧姓廠商到案說明。外傳搜索行動跟竹北「豐采520」建案所引發的天坑事件有關，且疑似在江良淵住處搜出可疑現金高達100多萬。經漏夜訊問，認江姓、黃姓公務員，劉姓、盧姓廠商違反貪污治罪條例等罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，於今（8）日凌晨2點45分許，向新竹地方法院聲請羈押禁見。

今年4月27日位於豐邑機構「豐采520」建案旁的竹北市莊敬六街，突然破了一個大洞，一輛停放在路邊停車格的特斯拉慘遭「天坑」吞噬，震驚全國，引發周邊許多集合式的大樓住戶心理上的強大陰影。

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縣府工務處邀集專家成立專案小組，調查事發原因和責任歸屬，並把全案主動移送新竹地檢署調查，調查結果最後認定這個「竹北天坑」的禍首就是「豐采520」建案，持續進行善後處理，沒想到昨天就傳出檢調偵辦的矛頭指向工務處長江良淵，鎖定他的住家和辦公室以及建管科承辦人員發動搜索約談。

新竹地檢署肅貪專責檢察官團隊經漏夜訊問後，認江姓、黃姓公務員、劉姓、盧姓廠商違反貪污治罪條例等罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，於今（8）日凌晨向新竹地方法院聲請羈押禁見，偵辦案件疑與竹北天坑事件有關。 （資料照，記者廖雪茹攝）

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