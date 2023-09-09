千萬現金 塞陽台排水孔、衣櫃… 竹縣工務處長 涉貪聲押

竹縣政府工務處長江良淵等人涉貪，新竹地檢署聲請羈押禁見。 （資料照）

2023/09/09 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地檢署偵辦新竹縣政府工務處長江良淵等人涉貪案，指揮新竹縣調站擴大搜索江的新竹、台中住處，發覺江男將可疑現款藏在衣櫃、書桌抽屜等多個地方，甚至將大捆現鈔綁緊後，塞進陽台排水孔內，總共起出逾千萬元，藏錢意味明顯，認定江員、工務處黃姓承辦員、豐邑建設旗下頌恩營造的盧姓副總、劉姓工地主任四人涉案重大，有串、滅證之虞，昨向新竹地院聲請羈押禁見，其中劉男昨晚獲法官准押。

據了解，竹檢七月間即發動首波調查，傳喚豐邑機構董事長劉樹居、總經理邱崇喆等人，分別以數百萬元交保候傳。

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查豐采天坑案 江良淵處搜出鉅款

竹北市「豐采五二○」建案周邊道路，十個月內出現五次「天坑」，今年四月建案旁的莊敬六街塌陷，不僅「吞掉」一輛特斯拉，還引發附近居民恐慌。竹縣府判定是道路原路基回填不實、土壤長期流失，工地地下室開挖長期抽地下水等因素造成道路坍塌，將廠商函送偵辦。

檢方展開調查，約談豐邑建設人員、證人過程中，發現江良淵恐涉收賄，因此發動搜索約談，除在江的住處找到可疑筆記，內容詳述金額和地點，前天臨時加派人力擴大搜索後，一舉查扣逾千萬元現鈔。檢方研判除「豐采五二○」建案，不排除江男還牽涉其他案件弊端。

江良淵曾任內政部中部辦公室技正，進入竹縣府後，一路升至副處長，二○一八年其前任工務處長林鶴斯涉貪遭收押後，接任處長。

竹北市「豐采五二○」建案周邊道路，十個月內出現五次「天坑」，竹檢發動搜索調查。（資料照）

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