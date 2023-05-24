竹北「豐采520」又偷施工？社區：半夜傳來抽水馬達聲

緊鄰「豐采520」工地的社區大樓，23日深夜約11點半卻聽到疑似抽水馬達聲音，住戶直呼「真的太誇張了」！ （社區提供）

2023/05/24 00:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「豐采520」天坑事件，新竹縣政府專案小組22日審查豐邑建設所提搶險計畫，會中專家委員認為仍不夠詳盡，絕不允許以搶險偷渡復工；不過，緊鄰工地的社區大樓23日深夜約11點半，卻聽到疑似抽水馬達的聲音，住戶直呼「真的太誇張了」！

縣府表示，專案小組22日審查豐邑建設所提搶險計畫，會中專家委員逐一審視計畫各項內容，認為仍不夠詳盡，一致要求10天內修正後再提，基於搶險維持地下室安全性，必須以一個月為單位提報具體搶修內容，須經第三方單位認證，再由專案小組檢視補充，絕不允許以搶險偷渡復工。一旦首階段計畫通過，豐邑建設也須舉辦公開說明會，向各界清楚解釋搶救措施和安全問題，下階段搶險也須再經專案小組審議才能繼續。

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竹北市莊敬六街緊鄰「豐采520」工地對面的社區管委會表示，不是強調絕不允許以搶險偷渡復工嗎？為何深夜約11點半，住戶們仍聽到工地傳來疑似抽水馬達的聲音，三更半夜，還有一輛機車騎進工地，令人感到匪夷所思，質疑豐邑建設完全不把縣府放在眼裡！社區管委會希望縣府一定要追究到底，要求豐邑建設說明清楚，一再發生類似情況，住戶實在忍無可忍！

豐邑機構23日傍晚也發布聲明指，該機構針對委員會誤解搶險計劃工期有復工之嫌，將會在考量安全系數最高的完整地下層基礎工程工序，以月份為施工期的拆分方案提報搶險計劃，逐案審核後再進行下一階段。

豐邑機構執行長劉純芳說，影響週邊土質穩定的可能因素很多，就豐邑而言，即是建案基地的地下層基礎建構最為關鍵，而基礎建設的安全性勢必有其安全工序與時間的要求，隨處皆有實例可參照，因此造成縣府、委員們認為以搶險之名行復工之實，絕非事實。

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