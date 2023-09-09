環評到建照 一路護航建商／立委籲 向上查竹縣府貪腐結構

新竹縣工務處爆出涉貪案件，檢調 在工務處長江良淵住處搜出大批現金，民代痛批縣長楊文科縱容無良 建商。下圖為「豐采五二○」發生天坑事件現場。 （資料照）

2023/09/09 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府工務處爆出弊端，檢調在工務處長江良淵住處搜出上千萬元可疑現金，昨聲押江男等四人。立委王婉諭籲檢調向上調查，民進黨新竹縣議員歐陽霆要縣長楊文科好好整頓縣府團隊；楊文科昨未受訪，透過錄影方式稱「尊重司法調查」。

立委王婉諭表示，豐邑建設在新竹縣劣跡斑斑，從「豐采五二○」的變更樓高設計規避環評，到「浩瀚一品」天坑、「豐采五二○」五度五坑，竹縣府涉嫌護航縱放，讓人懷疑縣長楊文科是不是與豐邑建設水乳交融，呼籲檢調向上調查，查辦新竹縣政府的貪腐結構。

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過期建照申請變更設計 縣府也准

王婉諭說，狀況百出的「豐采五二○」，原本只規劃十三層百貨，並在二○○七年底取得建照，但豐邑建設後來使用二○一二年過期的建照申請二次變更設計時，新竹縣政府竟然核准變更申請；更離譜的是，二○一八年，隨著環評標準放寬至樓高一百廿公尺，縣政府無視環評審查委員意見，任由豐邑建設變更至一一九．八公尺的建築物高度，還以廿公分之差規避環評。她直呼，從環評到建照，整個竹縣政府護航豐邑建商的行徑，早就可以說是荒腔走板。

楊文科任內 兩個工務處長出包

縣議員歐陽霆表示，竹縣府官員涉貪，包括江良淵在內已有四人被聲押禁見，從天坑案再到關西鳳山溪水污染、新豐垃圾掩埋場污染，楊文科任內接連兩個工務處長出包，環保局長也被換掉，人事大幅異動，整個新竹縣府團隊在面對重大事件的處理「非常荒腔走板」，新竹縣政府團隊須好好整頓。

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