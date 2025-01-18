大學學測首節考數學A 全教會：學生恐哀鴻遍野

大學學測首節考數學A，全教會評論教師群認為，學生恐哀鴻遍野。（全教會提供）

2025/01/18 12:34

〔記者林曉雲／台北報導〕12.1萬人報名的大學學測今日登場，全國教師會評論教師群分析，今年試題著重觀念的定義與活用，繪圖題目多，每題皆具巧思，多是考古題和模擬考未考過的新題，學生恐哀鴻遍野，與去年相比，整體較難，預估分數可能較去年下降。

數學A科召集人、台北市立松山高中老師簡廷豐表示，今年試題特色包括「跨科題」，例如第12題提到金屬比例與合金的波長，為結合物理之題目；綜觀整份考卷，每題皆極具巧思，多為考古題與模擬考未出現過之題型，例如第9題，題目文字利用國中數學包裝，看起來很簡單，但需富有極強邏輯性才能解題，其中題組第18至20題的旋轉矩陣問題，這種線性變換為學測少出現的題目。

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此外，簡廷豐表示，混合題型配分約為15分，除了單選題外，也包括非選擇題，例如第19題為求向量夾角，運用旋轉矩陣定義與求向量夾角公式，整體混合題型設計恰當。

至於爭議題，全教會認為，第8題指數冪次方中又有指數冪次方，恐有超綱之嫌。簡廷豐表示，今年幾乎沒有出基本題，學生需牢記與活用數學定義，才能答題。

評論老師還包括台北市中山女中老師林奕廷、國立員林家商老師邱冠鈞、國立員林家商老師謝一帆及國立蘭陽女中老師陳敏晧。

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