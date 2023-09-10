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竹縣工務處長江良淵 收押／涉包庇竹北天坑 藏寶圖曝光 搜出上千萬現金…

新竹縣政府工務處長江良淵（左）涉貪被收押，縣長楊文科（右２）任內接連兩名工務處長出包。（資料照）

新竹縣政府工務處長江良淵（左）涉貪被收押，縣長楊文科（右２）任內接連兩名工務處長出包。（資料照）

2023/09/10 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「竹北天坑」案持續延燒，新竹地檢署偵辦新竹縣政府工務處長江良淵、黃姓承辦員等人貪污案，據傳於江男住處起出一本名為「藏寶圖」的筆記本，進而在陽台排水孔、衣櫃等多處搜出總計上千萬元來源不明現金，檢方八日向新竹地院聲請羈押禁見江良淵等四人，法官漏夜開庭，昨凌晨裁定四人均羈押禁見。

兩名廠商、一名承辦人也押了

據了解，檢方偵辦此案主要有兩大方向，新竹縣政府在「豐采五二○」天坑事件發生時的行政處置作為，是否圖利廠商？行政過程是否有疏失？

其次，檢調在江良淵住處搜出數十袋總計上千萬元的不明現款，江良淵尚未交代清楚，是否可能涉及其他弊案，有待進一步調查釐清。

豐邑機構的竹北「豐采五二○」建案工程，周邊道路十個月間出現五次「天坑」，四月廿七日建案旁的莊敬六街突然塌陷，吞噬一輛特斯拉，縣府專案小組調查判定是道路原路基回填不實、長期土壤流失，以及地下室開挖長期抽地下水，造成道路坍塌，將廠商函送偵辦。

竹檢為釐清天坑案的責任歸屬，七月間發動首波調查，傳喚豐邑機構董事長劉樹居、總經理邱崇喆等人，各以數百萬元交保候傳。

之後調查發現江良淵可能涉及不法，七日擴大搜索。據指出因意外在江良淵的住處找到詳述金額、地點的可疑筆記，在其新竹、台中等居住處隱密處搜出多筆現金，金額逾千萬元，全案牽涉案情更加複雜，但檢方昨對此未證實。

竹檢表示，新竹地方法院前晚召開羈押庭，由三名檢察官到庭論告，法官先後訊問、裁定，前晚約九時半裁定劉姓廠商准押禁見、十一時半盧姓廠商准押禁見，昨凌晨零時裁定黃姓承辦員准押禁見，二時半最後登場的江良淵也被羈押禁見。

竹北「豐采五二○」建案工程多次塌陷，其中四月廿七日吞噬一輛特斯拉，引發議論。（L先生提供）

竹北「豐采五二○」建案工程多次塌陷，其中四月廿七日吞噬一輛特斯拉，引發議論。（L先生提供）

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