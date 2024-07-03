新自強號出軌懲處名單出爐 土石流前3分鐘值班員恰好上廁所

台鐵公司董事長杜微3日報告大清水溪橋土石流溢流導致列車出軌事件過程、懲處和改善作為。（記者蔡昀容攝）

2024/07/03 17:26

相關新聞請見︰

傳出軌前19分鐘已拍到土石流 台鐵：加強監看監視畫面

〔記者蔡昀容／台北報導〕花蓮縣大清水溪橋和仁隧道南口，6月21日土石流溢流導致新自強號列車出軌，釀司機員在內9人受傷，台鐵公司今（3日）公布懲處名單，董事長杜微自請處分，總經理等6人記過或申誡1次，羅姓值班人員疏於注意，未發現土石流溢流橋面，未即時通報，申誡2次。

請繼續往下閱讀...

土石流掩蓋鐵軌19分鐘無人通報

杜微今主持記者會，說明事故來龍去脈。簡報指出，事故發生時間是下午4點49分，兩台輔助攝影機畫面有顯示於16格監測螢幕，羅姓值班人員下午4點25至4點27分曾短暫離開去上洗手間，回到值班室值班後，下午4點30分土石流衝擊橋台溢流覆蓋大清水溪橋軌面，值班人員卻未能注意土石流溢流，導致土石流掩蓋鐵軌19分鐘無人通報。

下午4點49分229次自強號行經該處，司機員緊急煞車，但仍撞上土石，車廂出軌，司機員手部骨折，8名旅客輕傷。

台鐵也提出改善措施，包含增設土石流溢流告警系統，並將大清水溪鐵路橋現場既有輔助攝影機設定為常時顯示，增設兩個螢幕並加派成2人24小時監看，宜花東地區30座具土石流潛勢風險的橋樑優先設置CCTV及水位計監視。

現場也公布行政懲處名單，杜微未能完善安全系統，督導不周致事故發生，自請處分；馮姓總經理，督導不周，未能防止事故發生，申誡1次；陳姓副總經理，督導工務處業務不周，未能防止事故發生，申誡1次；工務處謝姓處長，督導花蓮工務段業務不周，未能防止事故發生，記過1次；工務處劉姓副處長，督導花蓮工務段業務不周，未能防止事故發生，申誡1次。

花蓮工務段李姓段長，對屬員督導不周，未能防止事故發生，記過1次；養路室莊姓組長，對屬員督導不周，未能防止事故發生，申誡1次；羅姓值班人員，疏於注意，未發現士石流溢流橋面，未即時通報處理，申誡2次。

至於有功人員，陳姓司機員負傷不退，下車確認車輛受損狀況並持續通報，安撫旅客協助旅客轉乘，記功2次；黃姓列車長救助旅客脫險，對受傷旅客施以及時救護，安撫旅客協助旅客轉乘，記功1次；陳姓服務員安撫旅客協助旅客轉乘，嘉獎2次；洪姓服務員安撫旅客協助旅客轉乘，嘉獎2次。

杜微說，監看螢幕很小，沒有加大和特別監看，也不忍苛責同仁，但他確實沒有注意到溢流，上級和公司主管都有處分，她本人也要負起完全責任，上週已向部長李孟諺自請處分；風險管控、執行方式，都會進行檢討，相關內容已提報安全管理委員會和董事會，也會與交通部密切聯繫，請他們指導和支援。

台鐵清水隧道南口被土石流衝擊，造成列車出軌、7人受傷。台鐵今公布懲處和改善作為。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法