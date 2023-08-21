鬼月效應？彰縣139線「山道猴子」驟減大半 5天0事故

環警監3單位連續3天在139線稽查，共取締超速15件、無照駕駛11件、改裝變更車體14件。（警方提供）

2023/08/21 12:59

〔記者湯世名／彰化報導〕鬼月效應？彰化縣警局18日起一連3天在139線結合環保局及彰化監理站實施聯合稽查，共取締超速15件、無照駕駛11件、改裝變更車體14件、另通報產生噪音車輛6輛，不過16日進入農曆7月「鬼月」以來，警方發現139線的「山道猴子」驟減大半，似乎也有「鬼月效應」，這也反映在事故件數上，最近5天來罕見的車禍件數為0，警方希望用路人放慢車速不要競速、壓車，讓139線0事故的紀錄保持下去。

最近網路爆紅的動畫片「山道猴子的一生」，獲得廣大的回響與熱議，彰化縣長王惠美也透過這部動畫片結局在臉書呼籲，千萬不要在「盲彎超車、壓車」來帥一波，否則可能把自己一波帶走。她並指139線因爲山區路段景觀優美，經常吸引機車騎士成群結隊到此機遊，但也有少數車友，總是拿生命開玩笑，競速、超速、壓車樣樣來，甚至如同劇中的主角，賠上自己的性命，得不償失。

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​ 彰化縣警局指出，139線山區路段景觀優美，例假日經常吸引許多大型重機車騎士成群結隊到此機遊，為避免重機車隊聚集，易引發競駛、競速等危險駕駛行為，警方為防制機車騎士集結到139線競速、壓車或進行危險騎乘行為，危害道路交通秩序，除例假日持續強化路檢、攔查，平日也增加警力於易肇事路段綿密巡守，針對超速、無照駕駛、改裝及產生噪音的車輛加強稽查、取締。

8月16日進入農曆7月「鬼月」，據縣警局統計，農曆7月的5天來車禍件數為0，民俗專家蒲慶峰表示，日據時代至今八卦山有很多冤魂，「死亡彎道」路段是個白虎穴，又有鐮刀煞，尤其在農曆7月陰氣更重，會有「抓交替」情形，

139沿線樹林過於茂密不透光，應進行「疏林」移除部分路樹讓陽光能夠滲透照亮路面，化解陰氣聚集，避免「鬼月」期間出現「抓交替」。

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