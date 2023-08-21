為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

鬼月效應？彰縣139線「山道猴子」驟減大半 5天0事故

環警監3單位連續3天在139線稽查，共取締超速15件、無照駕駛11件、改裝變更車體14件。（警方提供）

環警監3單位連續3天在139線稽查，共取締超速15件、無照駕駛11件、改裝變更車體14件。（警方提供）

2023/08/21 12:59

〔記者湯世名／彰化報導〕鬼月效應？彰化縣警局18日起一連3天在139線結合環保局及彰化監理站實施聯合稽查，共取締超速15件、無照駕駛11件、改裝變更車體14件、另通報產生噪音車輛6輛，不過16日進入農曆7月「鬼月」以來，警方發現139線的「山道猴子」驟減大半，似乎也有「鬼月效應」，這也反映在事故件數上，最近5天來罕見的車禍件數為0，警方希望用路人放慢車速不要競速、壓車，讓139線0事故的紀錄保持下去。

最近網路爆紅的動畫片「山道猴子的一生」，獲得廣大的回響與熱議，彰化縣長王惠美也透過這部動畫片結局在臉書呼籲，千萬不要在「盲彎超車、壓車」來帥一波，否則可能把自己一波帶走。她並指139線因爲山區路段景觀優美，經常吸引機車騎士成群結隊到此機遊，但也有少數車友，總是拿生命開玩笑，競速、超速、壓車樣樣來，甚至如同劇中的主角，賠上自己的性命，得不償失。

​ 彰化縣警局指出，139線山區路段景觀優美，例假日經常吸引許多大型重機車騎士成群結隊到此機遊，為避免重機車隊聚集，易引發競駛、競速等危險駕駛行為，警方為防制機車騎士集結到139線競速、壓車或進行危險騎乘行為，危害道路交通秩序，除例假日持續強化路檢、攔查，平日也增加警力於易肇事路段綿密巡守，針對超速、無照駕駛、改裝及產生噪音的車輛加強稽查、取締。

8月16日進入農曆7月「鬼月」，據縣警局統計，農曆7月的5天來車禍件數為0，民俗專家蒲慶峰表示，日據時代至今八卦山有很多冤魂，「死亡彎道」路段是個白虎穴，又有鐮刀煞，尤其在農曆7月陰氣更重，會有「抓交替」情形，

139沿線樹林過於茂密不透光，應進行「疏林」移除部分路樹讓陽光能夠滲透照亮路面，化解陰氣聚集，避免「鬼月」期間出現「抓交替」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彰縣139線 週五至週日交通大執法
2023/08/18 05:30

彰縣139線 週五至週日交通大執法
轟！百萬跑車139線過彎失控撞斷路樹狂燒 駕駛送醫
2023/07/21 08:22

轟！百萬跑車139線過彎失控撞斷路樹狂燒 駕駛送醫

避免資金停泊站 卡位大馬富人區
才剛慶祝母親節 兩少年139線騎機車撞路樹1死1重傷
2023/05/17 11:53

才剛慶祝母親節 兩少年139線騎機車撞路樹1死1重傷
千鈞一髮！男女雙載139線「死亡彎道」噴飛 只差10公分摔谷
2023/05/04 08:04

千鈞一髮！男女雙載139線「死亡彎道」噴飛 只差10公分摔谷
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播